"Це АТБіще": як виглядає один із найнезвичайніших супермаркетів України і чому деякі його ненавидять

Не всім така ідея припала до смаку

У Кривому Розі є дуже незвичайний супермаркет мережі АТБ. Його розміри та вигляд вразили українців.

Про незвичайний магазин написала українка у мережі.

Мова про супермаркет відкритий у будівлі колишнього Гданцівського Будинку культури у Кривому Розі, споруди 1951 року.

Будинок культури у Кривому Розі. Фото — veskr.com.ua

В даний час будівля в стилі неокласицизму з колонами та ліпниною була "модернізована", а на світ з’явився "Палац-АТБ".

АТБ у колишньому Будинку культури у Кривому Розі. Фото — соцмережі

Вціліла частина ДК. Фото — соцмережі

"У Кривому Розі є Палац АТБ! Не просто маленький звичайний АТБ, а цілий АТБИЩЕ!", — описує будівлю авторка поста.

Магазин досі вражає багатьох своїми розмірами та формами. Однак далеко не всім така ідея припала до смаку.

"Раніше це була будівля будинку культури, але АТБ та міська рада, мабуть, вирішили, що краще замість обличчя культури буде супермаркет і зруйнували весь колишній фасад будівлі. Колони, пілястри, внутрішній ремонт – все зруйновано. Позаду залишили неомодерний балкон колишнього палацу культури. Це все, що від нього залишилося. Позорисько", — додає авторка.

Піст про незвичайне АТБ у соцмережах

У коментарях багато хто підтримав думку дівчини, проте частина людей стала на захист супермаркету, аргументуючи це тим, що довгі роки будівля просто розвалювалася і пустувала.

Як виглядав Будинок культури до перетворення на АТБ. Фото — veskr.com.ua

Коментарі у мережі

А ось як Палац АТБ виглядає зсередини зараз.

