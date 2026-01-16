"Это АТБище": как выглядит один из самых необычных супермаркетов Украины и почему некоторые его ненавидят

Не всем такая идея пришлась по вкусу

В Кривом Роге есть один очень необычный супермаркет сети АТБ. Его размеры и вид поразили украинцев.

О необычном магазине написала украинка в сети.

Речь о супермаркете открытом в здании бывшего Гданцевского Дома культуры в Кривом Роге, постройки 1951 года.

Дом культуры в Кривом Роге. Фото - veskr.com.ua

В настоящее время здание в стиле неоклассицизма с колоннами и лепниной было "модернизирована", а на свет появился "Дворец-АТБ".

АТБ в бывшем Доме культуры в Кривом Роге. Фото - соцсети

АТБ в бывшем Доме культуры в Кривом Роге. Фото - соцсети

Уцелевшая часть ДК. Фото - соцсети

"В Кривом Роге есть Дворец АТБ! Не просто маленький обычный АТБ, а целое АТБИЩЕ!", — описывает здание автор поста.

Магазин до сих пор поражает многих своими размерами и формами. Однако далеко не всем такая идея пришлась по вкусу.

"Раньше это было здание дома культуры, но АТБ и городской совет, видимо, решили, что лучше вместо лица культуры будет супермаркет и разрушили весь бывший фасад здания. Колонны, пилястры, внутренний ремонт – все разрушено. Позади оставили неомодерный балкон бывшего дворца культуры. Это все, что от него осталось. Позорище", — добавляет автор.

Пост о необычном АТБ в соцсетях

В комментариях многие поддержали мнение девушки, однако часть людей встала на защиту супермаркета, аргументируя это тем, что долгие годы здание просто разваливалось и пустовало.

Как выглядел Дом культуры до превращения в АТБ. Фото - veskr.com.ua

Комментарии в сети

А вот как Дворец АТБ выглядит изнутри сейчас.

Напомним, ранее мы писали о том, как две центральные улицы Одессы получили шутливое прозвище.