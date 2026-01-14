На вулицях можна почути українську, а в ресторанах з'їсти борщ: де на іншому континенті є мала "Україна" (фото)

Перші українці приїхали туди на початку ХХ століття

В США, а саме в місті Чикаго, є район, який називають "Українське село". Тут збереглися старовинні будинки, церкви та вуличне мистецтво, а життя української спільноти активно розвивається вже понад сто років.

Район живе своїм особливим життям і приваблює туристів. Про його історію та сучасні традиції написала місцева жителька у своєму блозі на "BAZAR".

Ukrainian Village у Чикаго: як українці зберегли культуру та традиції на іншому континенті

На місці сучасного району ще 130 років тому було село з німецькими переселенцями та сільськогосподарськими угіддями. На початку XX століття тут оселилося багато слов’ян, зокрема українців, які приїхали в пошуках роботи та безпечного життя. Спершу в район приїхали поляки та словаки, а згодом, під час нацистської окупації, з’явилися хвилі українських переселенців.

Українці почали працювати. Вони займались ремонтом машин, будівництвом, прибиранням церкв, виготовленням виробів з глини та гіпсу. Ті, хто накопичував гроші швидше, відкривали майстерні з ремонту, взуттєві цехи та меблеві майстерні.

Українські магазини в районі Чикаго. Фото: wbez.org

Будівництво житлових будинків та церков відбувалося з 1886 по 1920-ті роки. Центральним храмом району став Собор святого Миколая, збудований у 1912–1915 роках.

У 2000-х роках район почав змінюватися. Церкви пройшли реставрацію, частину з них перетворили на житлові будинки.

Архітектура району

У Ukrainian Village працюють три українські церкви: Церква Пресвятої Богородиці, собор святого Миколая та греко-католицька церква Святих Володимира і Ольги з золотими куполами та мозаїкою. Також тут є кредитна спілка "Самопоміч", яка допомагає українцям з документами, медичною страховкою, курсами англійської та талонами на їжу. Діє Український культурний центр, Інститут сучасного мистецтва та Український національний музей.

Греко-католицька церква Святих Володимира і Ольги. Фото: BAZAR

Кредитна спілка "Самопоміч". Фото: BAZAR

Український національний музей. Фото: BAZAR

Район також має магазини, адвокатські та логістичні компанії, школи і дитячі садки, де зберігають українську мову. Тут можна купити сувеніри та одяг ручної роботи, а також скуштувати автентичну українську кухню у трьох ресторанах.

Сувенірни магазини на районі. Фото: BAZAR

В цьому районі також можна скуштувати українську кухню. Ресторан Tryzub Ukrainian Kitchen відкрився у 2016 році і пропонує страви української кухні з сучасним поглядом на традиції. Тут готують вареники, голубці, банош, гречку з овочами, а також десерти та настоянки.

Ресторан з українською кухнею. Фото: tryzubchicago

Кондитерська Shokolad Pastry & Cafe пропонує випічку, млинці, деруни, гуцульське печеня та весільні торти. А в Old Lviv можна скуштувати український борщ, львівський сирник та домашні наливки, а інтер’єр відтворює атмосферу старого Львова.

Кондитерська в "Українському селі". Фото: BAZAR

Ресторан Old Lviv. Фото: BAZAR

Скільки українців живе в Ukrainian Village

В районі живе близько 46 тисяч українців. Діаспора активно проводить фестивалі та заходи, присвячені Дню Незалежності України та українській культурі. Після початку війни в Україні українці Чикаго займаються збором коштів для армії та біженців, проводять аукціони та благодійні події.

Фото з благодійного аукціону. Фото: УНІАН

В Ukrainian Village також розвивається мистецтво. Тут можна побачити мурали, плакати та вуличні інсталяції, зокрема роботи Конрада Едмондса та Сіна Арчера, які символізують українську культуру та сучасні події в Україні.

Мурал з українкою. Фото: BAZAR

Там також видаються низка газет і журналів російською та українською мовами: "Віче", "Новий Світ", "Огляд", "Українське слово", "Молодіжне перехрестя", "Час і події".

Друкове ЗМІ. Фото: BAZAR

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де на іншому кінці світу офіційно можуть говорити нашою мовою. Там українців більше, аніж місцевих.