В деякі області йде потепління. Кому пощастить з погодою

Такої холодної зими не було давно

У січні Україну накрили сильні морози, що особливо критично через проблеми в енергетиці внаслідок російських обстрілів. Вже з п'ятниці, 16 січня в деяких областях морози послабнуть.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, з 16 січня очікується відчутне потепління, яке найбільш вираженим буде у західних та південних областях.

Водночас на Лівобережній частині України збережуться помірні нічні морози. У денний час там будуть невеликі "мінуси".

Прогноз погоди на 17 січня

За прогнозами Українського гідрометцентру, 17 січня мінімальна температура повітря вночі буде на ріні -18 градусів. Такі показники очікуються у Сумській, Чернігівській, Київській областях. На решті території до -16. На півдні та Закарпатті тепліше.

Вдень найхолодніше(до -14) буде на Сумщині та Чернігівщині. На півдні та Закарпатті від 1 до 7 градусів морозу.

За прогнозами сайту meteofor.com.ua, на Львівщині 17 січня буде від -12 до -3 градусів. Натомість на лівобережній Сумщині — 10-15 градусів нижче нуля.

Прогноз погоди Львівська область

Прогноз погоди Сумська область

До 19 січня включно середні показники температури будуть нижчими за норму, прогнозує Кібальчич. Ця тенденція більш виражена у північно-західних регіонах України.

Карта температур до 19 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що морози в Україні посиляться до -20 і протримаються щонайменше до кінця січня.