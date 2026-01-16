В некоторые области идет потепление. Кому повезет с погодой

Такой холодной зимы не было давно

В январе Украину накрыли сильные морозы, что особенно критично из-за проблем в энергетике в результате российских обстрелов. Уже с пятницы, 16 января, в некоторых областях морозы ослабнут.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу, с 16 января ожидается ощутимое потепление, наиболее выраженным оно будет в западных и южных областях.

Подробнее читайте: Морозы до -20°С и сугробы почти в полметра. Какая погода будет в январе и когда ожидается потепление

В то же время, на Левобережной части Украины сохранятся умеренные ночные морозы. В дневные часы там будут небольшие "минусы".

Прогноз погоды на 17 января

По прогнозам Украинского гидрометцентра, 17 января минимальная температура воздуха ночью будет на уровне -18 градусов. Такие показатели ожидаются в Сумской, Черниговской, Киевской областях. На остальной территории до -16. На юге и Закарпатье теплее.

Днем самое холодное (до -14) будет на Сумщине и Черниговщине. На юге и Закарпатье от 1 до 7 градусов мороза.

Прогноз погоды на 17 января, Укргидрометцентр

По прогнозам сайта meteofor.com.ua, во Львовской области 17 января будет от -12 до -3 градусов. На левобережной Сумщине — 10-15 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды Львовская область

Прогноз погоды в Сумской области

До 19 января включительно средние показатели температуры будут ниже нормы, прогнозирует Кибальчич. Эта тенденция более выражена в северо-западных регионах Украины.

Карта температур до 19 января

Ранее "Телеграф" сообщал, что морозы в Украине усилятся до -20 и продержатся, по меньшей мере, до конца января.