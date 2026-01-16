Від ТЦК до самої частини під наглядом: у Міноборони готують "тотальний" цифровий контроль за мобілізованими

Міноборони вводить новацію

Міноборони запускає систему тотального цифрового контролю за мобілізованими від військкомату до частини. Кожен крок призовника тепер фіксуватиметься через QR-коди та електронні реєстри.

Що треба знати:

QR-код фіксуватиме всі дії з призовником

Система запобігатиме самовільному залишенню частин

Командування отримає інструменти оперативного реагування

Система має запобігти самовільному залишенню частин, кількість яких критично зросла. Про це повідомив керівник Головного управління ІТ Міноборони Олег Берестовий на Digital Defence Forum, передає Судово-юридична газета.

Першим етапом стане електронний військово-обліковий документ у додатку "Резерв+". Реєстр "Оберіг" показуватиме, хто саме сканував QR-код та які процедури проводили з військовозобов'язаним.

Наступний крок – це нова ініціатива разом з департаментом мобілізації про "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного на кожному кроці, заявив Берестовий.

Далі запрацюють електронні направлення на військово-лікарську комісію та цифрові висновки ВЛК. Система автоматично формуватиме списки мобілізованих для відправки до навчальних центрів.

Інформація передаватиметься з "Оберегу" до системи "Імпульс" під час прибуття до центру. Кожне прибуття до військової частини фіксуватиметься з подальшим трекінгом усіх дій.

"Це також дозволить фіксувати аномалії із самовільним залишенням частини, щоб мати інструменти і підхід, заснований на даних, для попередження або унеможливлення таких випадків", – додав керівник ІТ-управління Міноборони.

За словами Берестовського, нова система забезпечить прозорість та захист прав обох сторін. Командування отримає інструменти для швидкого виявлення підозрілих ситуацій та оперативного реагування на них.

