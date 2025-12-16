Без ув'язнення та жорстоких покарань. Командирка "Госпітальєрів" розповіла, як треба карати за СЗЧ

СЗЧ — не лише злочин, а й системна проблема

Проблема самовільного залишення частин (СЗЧ) стає дедалі гострішою для української армії. У суспільстві лунають заклики до жорстких покарань, але не всі з цим погоджуються. Деякі політики говорять про інші підходи — без тюрем і показових кар.

Що треба знати:

Не всі з СЗЧ мають йти до штурмовиків

Заборони не замінять мотивацію

Рекрутинг важливіший за силовий тиск

Головний акцент держава має робити не на каральних методах, а на роботі з людьми, які уникають служби або вже самовільно залишили частини, сказала "Телеграфу" командирка медичного батальйону "Госпітальєри", депутатка ВР від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич. Детальніше читайте у матеріалі: "Я підтримую ТЦК" — нардеп Зінкевич про мобілізацію жінок і те, де взяти гроші на підвищення зарплат військових".

За словами нардепки, першочерговим завданням є розвиток рекрутингу та індивідуальна мотивація кожного військового.

Окрему увагу вона приділила саме військовим у СЗЧ. На її думку, повернення таких людей потрібно всіляко заохочувати, а не заганяти їх у глухий кут. Йдеться, зокрема, про можливість переведення до інших бригад і підрозділів, де людина буде корисною з огляду на свої навички та досвід.

Водночас Зінкевич підтримує ідею фінансових обмежень як одного з інструментів впливу. Вона вважає нелогічним, коли військовий самовільно залишає службу, перебуває в тилу й водночас зберігає повний доступ до коштів. На її переконання, такі обмеження можуть одночасно виконувати роль відповідальності та стимулу для повернення.

Я не виступаю за жорстокі покарання або ув’язнення, окрім випадків, коли були вчинені тяжкі злочини. Йдеться про те, щоб таке життя було некомфортним і невигідним, зазначила депутатка.

Вона також звернула увагу на масштаби проблеми. За різними оцінками, нині в СЗЧ можуть перебувати від 200 до 300 тисяч військовослужбовців. При цьому, якщо самовільне залишення частини призвело до серйозних наслідків, відповідальність має наставати в межах чинного законодавства.

Разом із цим Яна Зінкевич виступає проти примусового повернення військових до підрозділів за місцем комплектування. На її думку, такий підхід не дасть ефекту і лише поглибить проблему, тоді як гнучка система переведень і можливість вибору можуть сприяти реальному поверненню людей до служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що із СЗЧ лише одна дорога. Тепер механізм переводу тепер працює по-іншому.