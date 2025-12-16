Рус

Без ув'язнення та жорстоких покарань. Командирка "Госпітальєрів" розповіла, як треба карати за СЗЧ

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яна Зінкевич Новина оновлена 16 грудня 2025, 15:51
Яна Зінкевич. Фото Колаж "Телеграфу"

СЗЧ — не лише злочин, а й системна проблема

Проблема самовільного залишення частин (СЗЧ) стає дедалі гострішою для української армії. У суспільстві лунають заклики до жорстких покарань, але не всі з цим погоджуються. Деякі політики говорять про інші підходи — без тюрем і показових кар.

Що треба знати:

  • Не всі з СЗЧ мають йти до штурмовиків
  • Заборони не замінять мотивацію
  • Рекрутинг важливіший за силовий тиск

Головний акцент держава має робити не на каральних методах, а на роботі з людьми, які уникають служби або вже самовільно залишили частини, сказала "Телеграфу" командирка медичного батальйону "Госпітальєри", депутатка ВР від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич. Детальніше читайте у матеріалі: "Я підтримую ТЦК" — нардеп Зінкевич про мобілізацію жінок і те, де взяти гроші на підвищення зарплат військових".

За словами нардепки, першочерговим завданням є розвиток рекрутингу та індивідуальна мотивація кожного військового.

Окрему увагу вона приділила саме військовим у СЗЧ. На її думку, повернення таких людей потрібно всіляко заохочувати, а не заганяти їх у глухий кут. Йдеться, зокрема, про можливість переведення до інших бригад і підрозділів, де людина буде корисною з огляду на свої навички та досвід.

Водночас Зінкевич підтримує ідею фінансових обмежень як одного з інструментів впливу. Вона вважає нелогічним, коли військовий самовільно залишає службу, перебуває в тилу й водночас зберігає повний доступ до коштів. На її переконання, такі обмеження можуть одночасно виконувати роль відповідальності та стимулу для повернення.

Я не виступаю за жорстокі покарання або ув’язнення, окрім випадків, коли були вчинені тяжкі злочини. Йдеться про те, щоб таке життя було некомфортним і невигідним,

зазначила депутатка.

Вона також звернула увагу на масштаби проблеми. За різними оцінками, нині в СЗЧ можуть перебувати від 200 до 300 тисяч військовослужбовців. При цьому, якщо самовільне залишення частини призвело до серйозних наслідків, відповідальність має наставати в межах чинного законодавства.

Разом із цим Яна Зінкевич виступає проти примусового повернення військових до підрозділів за місцем комплектування. На її думку, такий підхід не дасть ефекту і лише поглибить проблему, тоді як гнучка система переведень і можливість вибору можуть сприяти реальному поверненню людей до служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що із СЗЧ лише одна дорога. Тепер механізм переводу тепер працює по-іншому.

Теги:
#Покарання #Яна Зінкевич #СЗЧ