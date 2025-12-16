Без ув'язнення та жорстоких покарань. Командирка "Госпітальєрів" розповіла, як треба карати за СЗЧ
-
-
СЗЧ — не лише злочин, а й системна проблема
Проблема самовільного залишення частин (СЗЧ) стає дедалі гострішою для української армії. У суспільстві лунають заклики до жорстких покарань, але не всі з цим погоджуються. Деякі політики говорять про інші підходи — без тюрем і показових кар.
Що треба знати:
- Не всі з СЗЧ мають йти до штурмовиків
- Заборони не замінять мотивацію
- Рекрутинг важливіший за силовий тиск
Головний акцент держава має робити не на каральних методах, а на роботі з людьми, які уникають служби або вже самовільно залишили частини, сказала "Телеграфу" командирка медичного батальйону "Госпітальєри", депутатка ВР від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич. Детальніше читайте у матеріалі: "Я підтримую ТЦК" — нардеп Зінкевич про мобілізацію жінок і те, де взяти гроші на підвищення зарплат військових".
За словами нардепки, першочерговим завданням є розвиток рекрутингу та індивідуальна мотивація кожного військового.
Окрему увагу вона приділила саме військовим у СЗЧ. На її думку, повернення таких людей потрібно всіляко заохочувати, а не заганяти їх у глухий кут. Йдеться, зокрема, про можливість переведення до інших бригад і підрозділів, де людина буде корисною з огляду на свої навички та досвід.
Водночас Зінкевич підтримує ідею фінансових обмежень як одного з інструментів впливу. Вона вважає нелогічним, коли військовий самовільно залишає службу, перебуває в тилу й водночас зберігає повний доступ до коштів. На її переконання, такі обмеження можуть одночасно виконувати роль відповідальності та стимулу для повернення.
Я не виступаю за жорстокі покарання або ув’язнення, окрім випадків, коли були вчинені тяжкі злочини. Йдеться про те, щоб таке життя було некомфортним і невигідним,
Вона також звернула увагу на масштаби проблеми. За різними оцінками, нині в СЗЧ можуть перебувати від 200 до 300 тисяч військовослужбовців. При цьому, якщо самовільне залишення частини призвело до серйозних наслідків, відповідальність має наставати в межах чинного законодавства.
Разом із цим Яна Зінкевич виступає проти примусового повернення військових до підрозділів за місцем комплектування. На її думку, такий підхід не дасть ефекту і лише поглибить проблему, тоді як гнучка система переведень і можливість вибору можуть сприяти реальному поверненню людей до служби.
