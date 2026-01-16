От ТЦК до самой части под наблюдением: в Минобороны готовят "тотальный" цифровой контроль за мобилизованными

Минобороны вводит новацию

Минобороны запускает систему тотального цифрового контроля за мобилизованными от военкомата в часть. Каждый шаг призывника теперь будет фиксироваться через QR-коды и электронные реестры.

Что нужно знать:

QR-код будет фиксировать все действия с призывником

Система будет предотвращать самовольное оставление частей

Командование получит инструменты оперативного реагирования

Система должна предотвратить самовольное оставление частей, количество которых критически возросло. Об этом сообщил руководитель Главного управления ИТ Минобороны Олег Берестовой на Digital Defence Forum, передает Судебно-юридическая газета.

Первым этапом станет электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+". Реестр "Оберіг" будет показывать, кто именно сканировал QR-код и какие процедуры проводились с военнообязанным.

Следующий шаг – это новая инициатива вместе с департаментом мобилизации о "Чекин мобилизованного" и трекинге пути военнообязанного на каждом шагу, заявил Берестовой.

Далее заработают электронные направления на военно-врачебную комиссию и цифровые выводы ВЛК. Система автоматически будет формировать списки мобилизованных для отправки в учебные центры.

Информация будет передаваться из "Оберега" в систему "Импульс" по прибытии в центр. Каждое прибытие в воинскую часть будет фиксироваться с последующим трекингом всех действий.

"Это также позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев", — добавил руководитель ИТ-управления Минобороны.

По словам Берестовского, новая система обеспечит прозрачность и защиту прав обеих сторон. Командование получит инструменты для быстрого обнаружения подозрительных ситуаций и оперативного реагирования на них.

