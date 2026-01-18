Чому Гренландія здається величезною і який її реальний розмір у порівнянні з Україною

Більшість карт спотворюють справжній розмір країн

Президент США Дональд Трамп знову заговорив про своє бажання встановити контроль над Гренландією. Вона є найбільшим островом нашої планети.

"Телеграф" вирішив порівняти площу Гренландії з площею України за допомогою сервісу Тhetruesize.

Гренландія

На багатьох картах світу, які використовують проекцію Меркатора, острів виглядає набагато більше, ніж насправді — іноді візуально наближаючись до розмірів Африки, хоча насправді африканський континент перевищує Гренландію приблизно в 14 разів.

Площа Гренландії становить 2 166 086 квадратних кілометрів. Близько 80% її площі покриті другим на планеті за розміром та єдиним за межами Антарктиди постійним льодовиковим щитом.

Зазначимо, що насправді острів перевищує площу Мексики і приблизно дорівнює Саудівській Аравії. Щоб уявити масштаби, слід зазначити, що на території Гренландії могли б розміститися одночасно Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Греція та Великобританія.

За даними 2022 року, населення острова становило лише 56 583 особи.

Україна

Україна – найбільша за площею держава, яка повністю перебуває в Європі. За розміром вона посідає 44-е місце у світі, а загальна площа становить 603 549 квадратних кілометрів.

Примітно, що Швейцарія може розміститися на території України 14,6 раза, а Литва – 9 разів. При цьому ми навіть не згадуватимемо такі держави як Монако, Люксембург або Андорра.

Станом на початок 2022 року населення України складало 40 997 699 постійних мешканців.

За площею Україна менша за Гренландію приблизно в 3,5 рази. Якщо подивитися на карту за допомогою відповідного сервісу, то Гренландія не виглядає такою величезною порівняно з Україною.

Порівняння України та Гренландії. Фото: Скріншот

