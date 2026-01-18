Почему Гренландия кажется огромной и каков ее реальный размер в сравнении с Украиной

Большинство карт искажают истинный размер стран

Президент США Дональд Трамп снова заговорил о своем желании установить контроль над Гренландией. Она является самым большим островом нашей планеты.

"Телеграф" решил сравнить площадь Гренландии с площадью Украины при помощи сервиса Тhetruesize.

Гренландия

На многих картах мира, использующих проекцию Меркатора, остров выглядит еще больше, чем на самом деле — иногда визуально приближаясь к размерам Африки, хотя на самом деле африканский континент превышает Гренландию примерно в 14 раз.

Площадь Гренландии составляет 2 166 086 квадратных километров. Около 80% ее площади покрыты вторым на планете по размеру и единственным за пределами Антарктиды постоянным ледниковым щитом.

Отметим, что на самом деле остров превышает площадь Мексики и примерно равен Саудовской Аравии. Чтобы представить масштабы, стоит отметить, что на территории Гренландии могли бы разместиться одновременно Франция, Германия, Испания, Италия, Греция и Великобритания.

По данным 2022 года, население острова составляло всего 56 583 человек.

Украина

Украина – крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе. По размеру она занимает 44-е место в мире, а общая площадь составляет 603 549 квадратных километров.

Примечательно, что Швейцария может поместиться на территории Украины 14,6 раз, а Литва – 9 раз. При этом мы не будем даже вспоминать такие государства как Монако, Люксембург или Андорра.

По состоянию на начало 2022 года население Украины составляло 40 997 699 постоянных жителей.

По площади Украина меньше Гренландии приблизительно в 3,5 раза. Если посмотреть на карту при помощи соответствующего сервиса, то Гренландия не выглядит такой уж огромной по сравнению с Украиной.

Сравнение Украины и Гренландии. Фото: Скриншот

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наибольший ущерб от контроля Гренландии со стороны США получит Россия.