Україна могла б імпортувати більше електрики з ЄС: 3 причини, чому цього не відбувається

Олена Руденко
Фото Колаж

Постраждала не лише здатність системи виробляти енергію, але також передавати її

В результаті регулярних ударів Росії по енергооб'єктах України, суттєво знизилася внутрішня генерація електроенергії. Нестачу можна було б покривати за рахунок імпорту, але проблеми є і з цим.

Що треба знати:

  • В Україні нестача електроенергії у пікові години становить 4 500 МВт
  • Пропускна здатність системи дозволяє імпортувати більше енергії з ЄС, ніж це робиться
  • Однак з кількох причин це не відбувається

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів експерт з енергетики Віктор Куртєв: Є позитивні прогнози: коли графіки відключень стануть легшими і коли їх скасують

Він пояснив, що енергосистема України працює з дефіцитом потужності. Різниця між піковим споживанням і генерацією становить приблизно 4 500 МВт. Ще 500-1900 МВт у різні години доби наша країна імпортує з країн Європейського Союзу.

Імпортувати теоретично можна було б більше. Технічна пропускна здатність міждержавних перетинів складає 2400 МВт і вона не використовується на повну.

Причини — пошкодження внутрішніх магістральних мереж, обмежена можливість передачі потужності від західних перетинів до центрів споживання, а також цінова кон'юнктура на суміжних ринках, — пояснив Віктор Куртєв

