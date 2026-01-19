Украина могла бы импортировать больше электричества из ЕС: 3 причины, почему этого не происходит

Пострадала не только способность системы производить энергию, но также передавать ее

В результате регулярных ударов России по энергообъектам Украины существенно снизилась внутренняя генерация электроэнергии. Нехватку можно было покрывать за счет импорта, но проблемы есть и с этим.

Что нужно знать:

В Украине недостаток электроэнергии в пиковые часы составляет 4500 МВт

Пропускная способность системы позволяет импортировать больше энергии из ЕС, чем это делается

Однако по нескольким причинам этого не происходит

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт по энергетике Виктор Куртев: Есть положительные прогнозы: когда графики отключений станут легче и когда их отменят

Он пояснил, что энергосистема Украины работает с дефицитом мощности. Разница между пиковым потреблением и генерацией составляет примерно 4 500 МВт. Еще 500-1900 МВт в разное время суток наша страна импортирует из стран Европейского Союза.

Импортировать теоретически можно было бы больше. Техническая пропускная способность межгосударственных связей составляет 2400 МВт и она не используется на полную мощность.

Причины — повреждение внутренних магистральных сетей, ограниченная возможность передачи мощности от западных связей в центры потребления, а также ценовая конъюнктура на смежных рынках, — пояснил Виктор Куртев.

