Кілька хвилин і готово: бюджетна грілка з рису і шкарпетки не дасть замерзнути під час відключень (фото)

Ця нехитра грілка може стати справжнім порятунком під час відключення тепла.

Ситуація в енергосистемі України залишається плачевною, багато людей змушені сидіти без світла та опалення у люті морози. Існують різні способи зігрітися в цих умовах. Один із них — зробити просту домашню грілку своїми руками.

"Телеграф" розповідає, як зробити бюджетну грілку із підручних матеріалів, яка допоможе зігрітися під час відключень тепла.

Як зробити грілку зі шкарпетки та рису

Звичайно, можна купити готову грілку та забезпечити себе теплом на випадок відключення опалення. Однак, можна підійти до питання обігріву з креативом і зробити грілку самостійно з підручних матеріалів.

Користувач сайту wikihow.com поділився лайфхаком, як зробити грілку зі шкарпетки та рису. Все, що вам знадобиться, — це сирий рис (можна навіть найдешевший) і довгий чистий, а краще новий, носок з натуральних матеріалів (щоб у ньому не було пластику).

Насипте сирий рис у шкарпетку. Щоб було зручніше — використовуйте баночку, загорнувши краї носка по обідку ємності. Коли наповните носок, зав’яжіть його у вузол і покладіть у мікрохвильову піч на кілька хвилин.

Після цього дістаньте шкарпетку з рисом і ось ваша грілка готова. Така крупа, як рис, дуже добре утримує тепло, тому грітися таким теплим носком можна до кількох годин. А коли грілка охолоне, просто покладіть її знову в мікрохвильову піч.

Якщо ж вдома немає світла або не працює мікрохвильова піч, можна підігріти рис на газовій плиті, висипавши його на суху сковорідку. А коли він буде досить гарячий, пересипте його в шкарпетку. До речі, насипати в носок можна й інші "інгредієнти", наприклад, сіль, гречку або сочевицю.

