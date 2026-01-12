Платять більше, ніж військовим: скільки можна заробити офіціантом у Буковелі в 2026

Оплата праці може суттєво відрізнятись у різних закладах

У Буковелі, де вже стартував гірськолижний сезон, можна не лише добре відпочити, а й заробити. Зарплати цього року на курорті значно вищі, ніж в інших регіонах.

Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua.

За приклад ми візьмемо одну з найпопулярніших сезонних вакансій — офіціант.

Зарплатня офіціанта в Україні

Нині середня зарплата офіціанта в Україні становить ~25 тисяч гривень. До речі, оплата даної праці суттєво зросла за останні 3 роки (на 108 відсотків) адже ще в січні 2023 року робітники могли в середньому розраховувати лише на 12 тисяч гривень.

Скільки платять у Буковелі у 2026 році

Згідно з останніми оголошеннями про пошук роботи, зараз офіціантам пропонують робочі місця із середньою зарплатою 30-40 тисяч. При цьому оплата праці може суттєво відрізнятись у різних закладах і досягати навіть 80 тисяч.

Зарплата офіціанта у Буковелі

До речі, такі суми більше не лише середніх зарплат офіціантів по Україні, а й інших професій, наприклад, військового. 2025 року захисникові батьківщини платили 20-30 тисяч гривень (грошове забезпечення) + 30 -100 тисяч гривень (винагороди в залежності від виконання завдань). Зокрема, рядовий може мати 24 тисячі гривень зарплати та, наприклад, 30 тисяч гривень – за виконання завдань поза зоною бойових дій (поза фронтом). Разом 54 тисячі гривень.

Таку вакансію, наприклад, пропонує готель HAY by EDEM Family.

HAY by EDEM Family у Буковелі. Фото hayhotel.com.ua

Вимоги до претендента:

Досвід роботи офіціантом (від 2 років);

Вміння виходити із проблемних ситуацій;

Вміння знаходити індивідуальний підхід до клієнтів.

Вакансія в HAY by EDEM Family

Умови:

офіційне працевлаштування;

конкурентна заробітна плата (60 — 80 тисяч);

комфортний графік;

сучасні робочі умови;

підтримка команди менеджерів;

комфортні умови проживання;

компенсація витрат на доїзд у Буковель;

гарна уніформа;

смачне триразове харчування;

атмосфера та культура.

