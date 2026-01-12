Платять більше, ніж військовим: скільки можна заробити офіціантом у Буковелі в 2026
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Оплата праці може суттєво відрізнятись у різних закладах
У Буковелі, де вже стартував гірськолижний сезон, можна не лише добре відпочити, а й заробити. Зарплати цього року на курорті значно вищі, ніж в інших регіонах.
Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua.
За приклад ми візьмемо одну з найпопулярніших сезонних вакансій — офіціант.
Зарплатня офіціанта в Україні
Нині середня зарплата офіціанта в Україні становить ~25 тисяч гривень. До речі, оплата даної праці суттєво зросла за останні 3 роки (на 108 відсотків) адже ще в січні 2023 року робітники могли в середньому розраховувати лише на 12 тисяч гривень.
Скільки платять у Буковелі у 2026 році
Згідно з останніми оголошеннями про пошук роботи, зараз офіціантам пропонують робочі місця із середньою зарплатою 30-40 тисяч. При цьому оплата праці може суттєво відрізнятись у різних закладах і досягати навіть 80 тисяч.
До речі, такі суми більше не лише середніх зарплат офіціантів по Україні, а й інших професій, наприклад, військового. 2025 року захисникові батьківщини платили 20-30 тисяч гривень (грошове забезпечення) + 30 -100 тисяч гривень (винагороди в залежності від виконання завдань). Зокрема, рядовий може мати 24 тисячі гривень зарплати та, наприклад, 30 тисяч гривень – за виконання завдань поза зоною бойових дій (поза фронтом). Разом 54 тисячі гривень.
Таку вакансію, наприклад, пропонує готель HAY by EDEM Family.
Вимоги до претендента:
- Досвід роботи офіціантом (від 2 років);
- Вміння виходити із проблемних ситуацій;
- Вміння знаходити індивідуальний підхід до клієнтів.
Умови:
- офіційне працевлаштування;
- конкурентна заробітна плата (60 — 80 тисяч);
- комфортний графік;
- сучасні робочі умови;
- підтримка команди менеджерів;
- комфортні умови проживання;
- компенсація витрат на доїзд у Буковель;
- гарна уніформа;
- смачне триразове харчування;
- атмосфера та культура.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зарплати у двірників в Україні зростають швидше, ніж у медиків.