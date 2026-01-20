"Люди вистояли, не витримав бетон". Як кіборги боронили Донецький аеропорт 11 років назад (фото)

Українські військові тримались до останнього

Щороку 20 січня в Україні відзначають День вшанування захисників Донецького аеропорту (ДАП). Цей день присвячений пам’яті українських військових, які майже вісім місяців утримували летовище в умовах постійних штурмів. Кіборги стали символом незламності.

"Телеграф" розповість, що відомо про цей день та як військові викарбували незламність духу у битві за аеропорт. Оборона Донецького аеропорту тривала 244 дні: з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015.

За цей час військові змогли показати всьому світу, що не бетон чи стіни найміцніші, а незламність людського духу. Українські військові героїчно захищали летовище, тримаючись до останнього. Тоді можна було почути "Люди вистояли, не витримав бетон".

День вшанування захисників Донецького аеропорту

Оборона Донецького аеропорту

Перша спроба захоплення аеропорту окупантами була 17 квітня 2014 року, а з 6 травня всі польоти через нього припинилися. Активна фаза боїв розпочалася 26 травня. Тоді підрозділи російських військ і бойовиків увійшли до нового термінала. Скоординовані дії української авіації та наземних сил витіснили ворога, а летовище перейшло під контроль сил АТО.

Кіборги під час оборони Донецького аеропорту

Протягом літа 2014 року бойові дії на території аеропорту мали епізодичний характер, однак із початку вересня бої загострилися – ворог активізував наступ усупереч Мінським домовленостям. У грудні 2014 року значних пошкоджень зазнав старий термінал, а 13 січня 2015 року обвалилася диспетчерська вежа Донецького аеропорту, яку утримували українські бійці. Вона була "очима" захисників аеропорту і стала символом їхнього героїзму та оборони летовища загалом.

Диспетчерська вежа Донецького аеропорту

Зруйнований Донецький аеропорт. Фото: відкриті джерела

Вже 21 січня 2015 року, коли росіяни підірвали бетонні перекриття нового терміналу аеропорту, закінчилась битва за Донецький аеропорт. Відомо, що його оборону тримала 93-тя окрема механізована бригада, якою командував генерал та Герой України Олег Мікац.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає Київ після нічної атаки Росії.