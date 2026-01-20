"Люди выстояли, не выдержал бетон". Как киборги защищали Донецкий аэропорт 11 лет назад (фото)

Украинские военные держались до последнего

20 января в Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта (ДАП). Этот день посвящен памяти украинских военных, которые почти восемь месяцев удерживали аэродром в условиях постоянных штурмов. Киборги стали символом несокрушимости.

"Телеграф" расскажет, что известно об этом дне и как военные отчеканили несокрушимость духа в битве за аэропорт. Оборона Донецкого аэропорта длилась 244 дня: с 26 мая 2014 года по 23 января 2015 года.

За это время военные смогли показать всему миру, что не бетон или стены самые крепкие, а несокрушимость человеческого духа. Украинские военные героически защищали аэродром, держась до последнего. Тогда можно было услышать "Люди выстояли, не выдержал бетон".

День памяти защитников Донецкого аэропорта

Оборона Донецкого аэропорта

Первая попытка захвата аэропорта оккупантами была 17 апреля 2014, а с 6 мая все полеты через него прекратились. Активная фаза боев началась 26 мая. Тогда подразделения российских войск и боевиков вошли в новый терминал. Скоординированные действия украинской авиации и наземных сил вытеснили врага, а аэропорт перешел под контроль сил АТО.

Киборги во время обороны Донецкого аэропорта

В течение лета 2014 года боевые действия на территории аэропорта носили эпизодический характер, однако с начала сентября бои обострились – враг активизировал наступление вопреки Минским договоренностям. В декабре 2014 года значительные повреждения получил старый терминал, а 13 января 2015 года обрушилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта, которую удерживали украинские бойцы. Она была "глазами" защитников аэропорта и стала символом их героизма и обороны аэродрома в целом.

Диспетчерская башня Донецкого аэропорта

Разрушенный Донецкий аэропорт. Фото: открытые источники

Уже 21 января 2015, когда россияне взорвали бетонные перекрытия нового терминала аэропорта, закончилась битва за Донецкий аэропорт. Известно, что его оборону держала 93 отдельная механизированная бригада, которой командовал генерал и Герой Украины Олег Микац.

