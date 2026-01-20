"Люди выстояли, не выдержал бетон". Как киборги защищали Донецкий аэропорт 11 лет назад (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинские военные держались до последнего
20 января в Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта (ДАП). Этот день посвящен памяти украинских военных, которые почти восемь месяцев удерживали аэродром в условиях постоянных штурмов. Киборги стали символом несокрушимости.
"Телеграф" расскажет, что известно об этом дне и как военные отчеканили несокрушимость духа в битве за аэропорт. Оборона Донецкого аэропорта длилась 244 дня: с 26 мая 2014 года по 23 января 2015 года.
За это время военные смогли показать всему миру, что не бетон или стены самые крепкие, а несокрушимость человеческого духа. Украинские военные героически защищали аэродром, держась до последнего. Тогда можно было услышать "Люди выстояли, не выдержал бетон".
Первая попытка захвата аэропорта оккупантами была 17 апреля 2014, а с 6 мая все полеты через него прекратились. Активная фаза боев началась 26 мая. Тогда подразделения российских войск и боевиков вошли в новый терминал. Скоординированные действия украинской авиации и наземных сил вытеснили врага, а аэропорт перешел под контроль сил АТО.
В течение лета 2014 года боевые действия на территории аэропорта носили эпизодический характер, однако с начала сентября бои обострились – враг активизировал наступление вопреки Минским договоренностям. В декабре 2014 года значительные повреждения получил старый терминал, а 13 января 2015 года обрушилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта, которую удерживали украинские бойцы. Она была "глазами" защитников аэропорта и стала символом их героизма и обороны аэродрома в целом.
Уже 21 января 2015, когда россияне взорвали бетонные перекрытия нового терминала аэропорта, закончилась битва за Донецкий аэропорт. Известно, что его оборону держала 93 отдельная механизированная бригада, которой командовал генерал и Герой Украины Олег Микац.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Киев после ночной атаки России.