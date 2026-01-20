Україну запросили до Ради миру, але... Зеленський назвав головний нюанс

Одна важлива деталь створює непросту дипломатичну ситуацію

Україна отримала запрошення приєднатися до "Ради миру". Проте запрошення отримали і країна-агресор Росія, і її союзник — Білорусь.

Що потрібно знати:

Дипломати працюють над цим запрошенням

Спільна участь викликає питання

Зеленському складно уявити, як бути з Росією в одній раді

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у розмові з журналістами, де був присутнім кореспондент "Телеграфа".

"Запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням", — сказав він.

Глава держави вказав на важливий момент у цій ситуації — він наголосив, що Росія — ворог України, а Білорусь — їхній союзник, тому питання спільного перебування в раді поки що залишається складним.

"Поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом у тій чи іншій раді. І це не стосується цієї Ради миру. Просто Росія – це просвіт війни. І Білорусь разом із ними, а саме режим Лукашенка", — зазначив він.

Що таке "Рада миру" і кого туди вже запросили

Як повідомляв "Телеграф", у статуті нову структуру описують як "міжнародну організацію, яка прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне та законне управління, а також забезпечувати тривалий мир у районах, які постраждали від конфлікту або перебувають під загрозою його виникнення". Юридично Рада набуде чинності після того, як мінімум три держави погодяться з її хартією.

Передбачається, що засідання з правом голосу проходитимуть щонайменше раз на рік, а виконавча рада проводитиме квартальні зустрічі без права голосу. Трамп вже розіслав запрошення низки світових лідерів. Серед потенційних членів-засновників, які публічно підтвердили або отримали запрошення Аргентина, Канада, Парагвай, Албанія, Туреччина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Путін отримав запрошення до Ради миру Трампа.