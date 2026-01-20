Украину пригласили в Совет мира, но... Зеленский назвал главный нюанс

Одна важная деталь создаёт непростую дипломатическую ситуацию

Украина получила приглашение присоединиться к "Совету мира". Однако в то же время приглашения получили и страна-агрессор Россия, и ее союзник — Беларусь.

Что нужно знать:

Дипломаты работают над этим приглашением

Совместное участие вызывает вопросы

Зеленскому сложно представить, как быть с Россией в одном совете

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, где присутствовал корреспондент "Телеграфа".

"Приглашение мы получили. Дипломаты работают над этим приглашением", — сказал он.

Глава государства указал на важный момент в этой ситуации — он акцентировал, что Россия — враг Украины, а Беларусь — их союзник, потому вопрос общего нахождения в совете пока остается сложным.

"Пока для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого Совета мира. Просто Россия – это просвет войны. И Беларусь вместе с ними, а именно режим Лукашенко", — отметил он.

Что такое "Совет мира" и кого туда уже пригласили

Как сообщал "Телеграф", в уставе новую структуру описывают как "международную организацию, стремящуюся способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление, а также обеспечивать длительный мир в районах, пострадавших от конфликта или находящихся под угрозой его возникновения". Юридически Совет вступит в силу после того, как минимум три государства согласятся с ее хартией.

Предполагается, что заседания с правом голоса будут проходить минимум раз в год, а исполнительный совет будет проводить квартальные встречи без права голоса. Трамп уже разослал приглашение ряду мировых лидеров. Среди потенциальных членов-основателей, публично подтвердивших или получивших приглашение Аргентина, Канада, Парагвай, Албания, Турция.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Путин получил приглашение в Совет мира Трампа.