В Україні є своя Корея: де знаходиться та як виглядає
Цей куточок поєднує затишні вулиці, сучасні будівлі та зелені зони
У Вінниці є мікрорайон з незвичайною назвою — Корея. Він розташований недалеко від центру та поєднує стару забудову із сучасними житловими комплексами.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як утворився цей мікрорайон і чи пов’язана його назва з назвами відомих країн.
Варто зазначити, що походження назви Корея у Вінниці має одразу кілька версій:
- У ХІХ столітті ця місцевість, де нині розташований район, належала графу Грохольському. За однією з версій він здав землю в оренду якомусь корейцю.
- Існує думка, що район почав активно забудовуватись після Другої світової війни. Для мешканців того часу ця частина міста була так далеко від центру, що її порівнювали з відстанню від Києва до Кореї.
- Також є версія, що дільниці тут надавали "корейцям" — військовим льотчикам, які повернулися з війни в Кореї.
Як пише видання Vinnitsa Info, раніше Корея у Вінниці асоціювалася лише приватним сектором, але останніми роками в ньому почали з’являтися багатоповерхові будинки. Як і більшість мікрорайонів, Корея має свою інфраструктуру: магазини, зупинки громадського транспорту.
Поруч знаходиться Соцьке озеро (або "Корейське озеро"), яке є популярною зоною відпочинку з пікніковими зонами та альтанками.
Цікаво, що Вінниця має і мікрорайон, який офіційно пов’язаний із заселенням військовослужбовців. Він має також досить цікаву назву — "Пентагон".
