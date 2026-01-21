В Україні є своя Корея: де знаходиться та як виглядає

Цей куточок поєднує затишні вулиці, сучасні будівлі та зелені зони

У Вінниці є мікрорайон з незвичайною назвою — Корея. Він розташований недалеко від центру та поєднує стару забудову із сучасними житловими комплексами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як утворився цей мікрорайон і чи пов’язана його назва з назвами відомих країн.

Варто зазначити, що походження назви Корея у Вінниці має одразу кілька версій:

У ХІХ столітті ця місцевість, де нині розташований район, належала графу Грохольському. За однією з версій він здав землю в оренду якомусь корейцю.

Існує думка, що район почав активно забудовуватись після Другої світової війни. Для мешканців того часу ця частина міста була так далеко від центру, що її порівнювали з відстанню від Києва до Кореї.

Також є версія, що дільниці тут надавали "корейцям" — військовим льотчикам, які повернулися з війни в Кореї.

Корея у Вінниці на карті. Фото: i-vin.info

Як пише видання Vinnitsa Info, раніше Корея у Вінниці асоціювалася лише приватним сектором, але останніми роками в ньому почали з’являтися багатоповерхові будинки. Як і більшість мікрорайонів, Корея має свою інфраструктуру: магазини, зупинки громадського транспорту.

Корея у Вінниці. Фото: Vinnitsa Info

Корея у Вінниці. Фото: vn.20minut.ua

Поруч знаходиться Соцьке озеро (або "Корейське озеро"), яке є популярною зоною відпочинку з пікніковими зонами та альтанками.

Соцьке озеро Фото: Vinnitsa Info

Цікаво, що Вінниця має і мікрорайон, який офіційно пов’язаний із заселенням військовослужбовців. Він має також досить цікаву назву — "Пентагон".

