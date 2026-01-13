"Місто майбутнього" або найнебезпечніший район Харкова: як змінювався легендарний ХТЗ

Не кожен харків’янин був у цьому районі, хоч усі чули про нього

Район ХТЗ — одна з частин Індустріального району Харкова, місце з яскравим та суперечливим образом. У різні часи він викликав стійкі асоціації, ставав героєм пісень і віршів, а його репутація змінювалася разом з епохами.

"Телеграф" вирішив розповісти про це цікаве місце, яке зводилося як ідеальний мікрорайон для робітників.

Назва ХТЗ – це скорочення від Харківського тракторного заводу. Житловий масив почали зводити паралельно із будівництвом підприємства, щоб забезпечити житлом робітників. За задумом радянської влади, район мав стати зразковим — зручним, сучасним та прогресивним. Однак реальність виявилася іншою: після настання темряви сюди вважали за краще не заїжджати, а вуличні компанії місцевих "гопників" довгий час наводили страх на випадкових перехожих.

Як з’явився ХТЗ: район, створений для заводу

ХТЗ від початку проєктувався як спеціалізований район для працівників одного з найбільших промислових підприємств СРСР — Харківського тракторного заводу. 1929 року було прийнято рішення будувати завод у чистому полі, приблизно за 15 кілометрів від Харкова. Одночасно розпочалося будівництво житлового масиву для майбутніх співробітників. Так виник так званий "Новий Харків" — соціалістичне містечко, спроєктоване з нуля як втілення ідеї "міста майбутнього".

Архівне фото району ХТЗ

Соцмісто розраховувалося на 120 тисяч мешканців. У проєкт закладалися житлові комбінати, дитячі та культурні установи, централізовані послуги, аж до громадських їдалень. Вже до 1931 року було зведено 97 будівель — район виріс буквально посеред поля за рік.

Житлові будинки та завод розділяла дорога

Задум був амбітним: створити ідеальний соціалістичний район із продуманою інфраструктурою та повною автономією. Мешканці мали працювати на заводі, відпочивати у парках, ходити до клубів, магазинів та дитячих закладів, не покидаючи межі району.

У величезні будинки-гуртожитки заселяли робітників

Війна, відновлення та 90-ті

Друга світова війна практично знищила ХТЗ, але після звільнення Харкова район відновили у стислий термін за участю заводів з усього Союзу. Згодом, однак, образ міста майбутнього так і не став реальністю. У 1990-ті ХТЗ набув репутації одного з найкримінальніших районів міста.

Вихід із однойменної станції метро

У зведених гуртожитках досі живуть люди

Будинки на ХТЗ із цікавою архітектурою

ХТЗ зараз

Сьогодні ХТЗ сприймається інакше. Це простір із виразною радянською архітектурою, атмосферними пам’ятками та парками. Район цікавий тим, хто хоче відчути індустріальний характер Харкова та побачити в лініях будинків відлуння утопічного проєкту сторічної давності — того самого "міста майбутнього", яким його уявляли на початку XX століття.

