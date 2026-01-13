"Місто майбутнього" або найнебезпечніший район Харкова: як змінювався легендарний ХТЗ
-
-
Не кожен харків’янин був у цьому районі, хоч усі чули про нього
Район ХТЗ — одна з частин Індустріального району Харкова, місце з яскравим та суперечливим образом. У різні часи він викликав стійкі асоціації, ставав героєм пісень і віршів, а його репутація змінювалася разом з епохами.
"Телеграф" вирішив розповісти про це цікаве місце, яке зводилося як ідеальний мікрорайон для робітників.
Назва ХТЗ – це скорочення від Харківського тракторного заводу. Житловий масив почали зводити паралельно із будівництвом підприємства, щоб забезпечити житлом робітників. За задумом радянської влади, район мав стати зразковим — зручним, сучасним та прогресивним. Однак реальність виявилася іншою: після настання темряви сюди вважали за краще не заїжджати, а вуличні компанії місцевих "гопників" довгий час наводили страх на випадкових перехожих.
Як з’явився ХТЗ: район, створений для заводу
ХТЗ від початку проєктувався як спеціалізований район для працівників одного з найбільших промислових підприємств СРСР — Харківського тракторного заводу. 1929 року було прийнято рішення будувати завод у чистому полі, приблизно за 15 кілометрів від Харкова. Одночасно розпочалося будівництво житлового масиву для майбутніх співробітників. Так виник так званий "Новий Харків" — соціалістичне містечко, спроєктоване з нуля як втілення ідеї "міста майбутнього".
Соцмісто розраховувалося на 120 тисяч мешканців. У проєкт закладалися житлові комбінати, дитячі та культурні установи, централізовані послуги, аж до громадських їдалень. Вже до 1931 року було зведено 97 будівель — район виріс буквально посеред поля за рік.
Задум був амбітним: створити ідеальний соціалістичний район із продуманою інфраструктурою та повною автономією. Мешканці мали працювати на заводі, відпочивати у парках, ходити до клубів, магазинів та дитячих закладів, не покидаючи межі району.
Війна, відновлення та 90-ті
Друга світова війна практично знищила ХТЗ, але після звільнення Харкова район відновили у стислий термін за участю заводів з усього Союзу. Згодом, однак, образ міста майбутнього так і не став реальністю. У 1990-ті ХТЗ набув репутації одного з найкримінальніших районів міста.
Сьогодні ХТЗ сприймається інакше. Це простір із виразною радянською архітектурою, атмосферними пам’ятками та парками. Район цікавий тим, хто хоче відчути індустріальний характер Харкова та побачити в лініях будинків відлуння утопічного проєкту сторічної давності — того самого "міста майбутнього", яким його уявляли на початку XX століття.
