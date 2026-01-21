В Украине есть своя Корея: где находится и как выглядит

Этот уголок сочетает уютные улицы, современные постройки и зеленые зоны

В городе Винница есть микрорайон с необычным названием — Корея. Он расположен недалеко от центра и сочетает старую застройку с современными жилыми комплексами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как образовался этот микрорайон и связано ли как-то его название с названиями известных стран.

Стоит отметить, что происхождение названия Корея в Виннице имеет сразу несколько версий:

В XIX веке эта местность, на которой сейчас расположен район, принадлежала графу Грохольскому. По одной из версий, он сдал землю в аренду некоему корейцу.

Существует мнение, что район начал активно застраиваться после Второй мировой войны. Для жителей того времени эта часть города находилась так далеко от центра, что её сравнивали с расстоянием от Киева до Кореи.

Также есть версия, что участки здесь предоставляли "корейцам" — военным летчикам, вернувшимся с войны в Корее.

Корея в Виннице на карте. Фото: i-vin.info

Как пишет издание Vinnitsa Info, раньше Корея в Виннице ассоциировалась только частным сектором, но в последние годы в нем стали появляться многоэтажные дома. Как и большинство микрорайонов, у Кореи есть своя инфраструктура: магазины, остановки общественного транспорта.

Корея в Виннице. Фото: Vinnitsa Info

Корея в Виннице. Фото: vn.20minut.ua

Рядом находится Соцкое озеро (или "Корейское озеро"), которое является популярной зоной отдыха с пикниковыми зонами и беседками.

Соцкое озеро Фото: Vinnitsa Info

Интересно, что у Винницы есть и микрорайон, который официально связан с заселением военнослужащих. Он имеет также довольно интересное название — "Пентагон".

