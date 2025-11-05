ЗСУ ліквідували "Якубовича" на фронті: тепер він повністю поміститься у "чорний ящик" (фото)

Окупант-двійник Якубовича отримав останній "сектор приз" у його житті

Бійці спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України під час операції поблизу Покровська ліквідували російського окупанта, який надзвичайно схожий на російського телеведучого Леоніда Якубовича, який підтримує війну в Україні.

Про це повідомили у Телеграм-каналі СБУ та оприлюднили відео. На ньому можна помітити, що російський військовослужбовець сивий та з вусами, що дуже схоже на пропагандиста.

У Телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" жартують, що "двійник Якубовича" виграв свій останній "сектор приз", але у слові не вистачає букви "у".. Це алюзія на "Поле чудес", ведучим якого був російський телевізійник.

Російський окупант, схожий на Якубовича

За даними СБУ, лише за останній місяць спецпризначенці "Альфи" ліквідували понад 1500 окупантів у Покровському напрямку. Крім того, щодня українські воїни знищують понад 20 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бронетранспортери та артилерійські системи.

Леонід Якубович

Нагадаємо, що Леонід Якубович підтримував партію "Єдина Росія" ще з 2004 року і був довіреною особою Путіна під час президентських виборів кілька разів. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення у 2022 році, він публічно підтримав дії РФ, після чого був внесений у санкційні списки РНБО України.

Леонід Якубович, Володимир Путін

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей померлого телеведучого Ніколаєва. Дізнайтеся, кому дістанеться його спадок.