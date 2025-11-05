ЗСУ ліквідували "Якубовича" на фронті: тепер він повністю поміститься у "чорний ящик" (фото)
-
-
Окупант-двійник Якубовича отримав останній "сектор приз" у його житті
Бійці спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України під час операції поблизу Покровська ліквідували російського окупанта, який надзвичайно схожий на російського телеведучого Леоніда Якубовича, який підтримує війну в Україні.
Про це повідомили у Телеграм-каналі СБУ та оприлюднили відео. На ньому можна помітити, що російський військовослужбовець сивий та з вусами, що дуже схоже на пропагандиста.
У Телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" жартують, що "двійник Якубовича" виграв свій останній "сектор приз", але у слові не вистачає букви "у".. Це алюзія на "Поле чудес", ведучим якого був російський телевізійник.
За даними СБУ, лише за останній місяць спецпризначенці "Альфи" ліквідували понад 1500 окупантів у Покровському напрямку. Крім того, щодня українські воїни знищують понад 20 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бронетранспортери та артилерійські системи.
Нагадаємо, що Леонід Якубович підтримував партію "Єдина Росія" ще з 2004 року і був довіреною особою Путіна під час президентських виборів кілька разів. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення у 2022 році, він публічно підтримав дії РФ, після чого був внесений у санкційні списки РНБО України.
