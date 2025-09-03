Цією піснею катували українських військовополонених: що не так із Шуфутинським і його "Третьим сентября"

Чому українцям не варто навіть крінжувати з мемів про "третьн сентября"

Михайло Шуфутинський — відомий російський шансоньє, який мовчки підтримує путінський режим та вбивства українців. Його пісня "Третье сентября" останніми роками стала справжнім мемом не лише в Росії, а й в Україні. Однак під час повномасштабної війни українцям не слід ділитися у соцмережах мемами з Шуфутинським, його "Третьим сентября" та крінжувати з цього.

"Телеграф" розповість, що відомо про позицію Михайла Шуфутинського під час війни РФ в Україні. І як його піснею "Третє вересня" катують українських військовополонених у російських в’язницях.

Що говорив Шуфутинський про війну в Україні?

Михайло Шуфутинський — корінний москвич, зараз йому 77 років і він уже не так активно виступає в силу віку. Свого часу артист прославився як виконавець шансону, а його пісня "Третье сентября" стала своєрідним символом настання осені і згодом навіть перетворилася на популярний інтернет-мем.

З Україною Шуфутинського мало що пов’язує, хіба виступи в нашій країні до початку війни з Росією. Щоправда, у репертуарі артиста є пісня, яка називається "Хрещатик" — як і головна вулиця у Києві.

Шуфутинський дуже обережно висловлювався про свою позицію. Швидше, навіть його позиція виглядає як пасивна лояльність до путінського режиму, без активної участі в пропаганді. На запитання журналістів він просто відповідав, що любить свою країну, її мову, і йому подобається жити в РФ. Також він не робив гучних заяв щодо гарячої підтримки Путіна, як це робили його колеги-артисти.

При цьому Шуфутинський не засудив публічно повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році. А ще у 2017 році він відвідав анексований РФ Крим, чим легалізував цю анексію та забезпечив собі місце серед персонажів "Миротворця".

Як піснею "Третье сентября" катували українських військовополонених?

Український прикордонник Ілля Ілляшенко з позивним "Смурф", який обороняв Маріуполь і потрапив у російський полон після виходу з "Азовсталі" за наказом вищого військового керівництва, розповів, як у російських в’язницях катують українських військовополонених. У своїх інстаграм-сторіс військовий згадав, як у полоні їх змушували співати "Я календарь переверну и снова третье сентября" Шуфутинського. За словами "Смурфа", ця пісня була справжньою тортурою, і навіть тепер, на волі, вона його ретравматизує.

Це було в Таганрозі. І з самого ранку нас примушували робити що? Правильно – співати "Я календар переверну". Відчуття були, що ми клоуни для них, а вони ходили і ржали з нас… А тих, хто тихо співав, чи не виразно, чи не знали слів – били, повірте, сильно били Ілля Ілляшенко

Зазначимо, що раніше в інтерв’ю "Телеграфу" прикордонник поділився й іншими психологічними тортурами, які застосовували росіяни до українських військовополонених. Отже, тепер військовий закликає українців не публікувати нічого, пов’язаного з цією піснею Шуфутинського в соцмережах, щоб не травмувати тих, хто страждав через неї в російському полоні.

