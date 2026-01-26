Скільки в "Укрзалізниці" зараз нормальних і нових вагонів (документ)

Найсучаснішими вважаються дитячі вагони

У соціальних мережах з’явилося відео з пасажирського вагона "Укрзалізниці", у якому, за словами пасажирки, взимку було настільки холодно, що вагон фактично замерз зсередини. Кадри викликали активне обговорення та знову привернули увагу до загального стану пасажирського вагонного парку та умов перевезення в поїздах.

"Телеграф" розповість, у якому стані перебуває пасажирський вагонний парк "Укрзалізниці" на початок 2026 року та скільки нового рухомого складу планують отримати найближчими роками.

Який стан парку на початок 2026 року

Пасажирський вагонний парк перевізника на початок 2026 року залишається одним із найбільш проблемних елементів залізничної інфраструктури, водночас поступово оновлюючись за рахунок нових закупівель і капітальних ремонтів.

Станом на січень 2026 року загальна кількість пасажирських вагонів становить майже 1,9 тисячі одиниць. Щороку з експлуатації вибуває до 100 вагонів, які досягають граничного нормативного строку служби. Частина рухомого складу використовується не в регулярних перевезеннях, а залучається для медичних та інших спеціальних потреб.

Відповідь "Укрзалізниці" на запит "Телеграфу"

Середній вік одного пасажирського вагона становить 35,5 року. Загальний рівень зношеності парку оцінюється у 74,2%, що означає, що значна частина вагонів фактично перевищила або наближається до перевищення нормативного строку експлуатації.

Які пасажирські вагони вважаються найсучаснішими

Серед наявного рухомого складу найсучаснішими в експлуатації в "Укрзалізниці" наразі вважаються оновлені купейні, зокрема так звані дитячі вагони. Це купейні вагони з адаптованим плануванням, спеціальним дизайном та оснащенням для подорожей із дітьми.

Наразі на різних маршрутах курсують 10 таких вагонів. За даними "Укрзалізниці", вони стабільно демонструють високий рівень задоволеності пасажирів — показник NPS перевищує 90%. У 2026 році компанія планує запуск нових дитячих вагонів.

Дитячий вагон УЗ

"Усі нові та модернізовані пасажирські вагони обладнані розетками, сповивальними столиками, вакуумними туалетами та іншими елементами комфорту", – зазначили в "Укрзалізниці"

Вагони нової побудови вже задіяні на низці популярних міжрегіональних маршрутів. Зокрема, вони курсують у складі поїздів № 92/91 Львів – Київ, № 63/64 Харків – Київ – Перемишль, № 81 Київ – Ужгород, № 79/80 Дніпро – Львів, № 21 Харків – Львів, № 105/106 Київ – Одеса.

Окремо сформовано флагманські поїзди з вагонів після капітально-відновлювального ремонту. До них належать поїзди № 15/16 Харків – Ясіня, № 17/17 Харків – Ужгород, № 95/96 Київ – Рахів, № 1/2 Харків – Ворохта, № 7/8 Київ – Чернівці.

Скільки нових пасажирських вагонів отримає "Укрзалізниця"

Оновлення парку відбувається як за рахунок нових закупівель, так і через державні замовлення попередніх років. У 2025 році "Укрзалізниця" отримала перші в історії незалежної України 16 нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен, побудовані Крюківським вагонобудівним заводом у межах державного замовлення 2023 року.

Загалом у межах цього замовлення у 2023 році було замовлено та вже поставлено 66 пасажирських вагонів різних типів.

Крім того, у 2025 році компанія підписала договір на постачання ще 100 пасажирських вагонів. Із них 88 — купейні спальні вагони, 7 — вагони, обладнані для перевезення осіб у кріслах колісних із купе начальника поїзда, та 5 вагонів нового покоління габариту Т.

Поставка цього рухомого складу має бути завершена до 31 липня 2027 року. При цьому 60 нових вагонів "Укрзалізниця" планує отримати вже у 2026 році.

Капітальний ремонт і модернізація: що змінюється для пасажирів

Паралельно з новими закупівлями реалізується програма капітально-відновлювального ремонту. У 2025 році було відремонтовано 26 плацкартних вагонів, а у 2026 році заплановано відновлення ще 14 одиниць рухомого складу.

Модернізовані вагони за технічними характеристиками та рівнем комфорту наближаються до нових, однак не є повноцінною заміною новобудовам. Вони отримують сучасні туалетні модулі, електричні розетки, оновлені інтер’єри та інженерні системи, проте базова конструкція вагона залишається старою.

Відповідь "Укрзалізниці" на запит "Телеграфу"

Плацкартні вагони залишаються важливою складовою пасажирських перевезень, і "Укрзалізниця" не планує відмову від цього формату в короткостроковій перспективі. Навпаки, у 2025 році компанія вперше отримала нові плацкартні вагони, що стало знаковим кроком для оновлення цього сегмента.

Подальше оновлення плацкартного парку передбачається як через закупівлю нових вагонів, так і через програму капітально-відновлювального ремонту. Такий підхід має забезпечити поступове зниження середнього віку рухомого складу та збереження доступності залізничних перевезень для пасажирів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у мережі супермаркетів АТБ запровадили знижки на низку популярних продуктів харчування, зокрема консерви, морепродукти, шоколад і чай. На окремі позиції ціни знизили майже вдвічі.