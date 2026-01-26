Сколько у "Укрзалізниці" сейчас нормальных и новых вагонов (документ)

Самыми современными считаются детские вагоны

В социальных сетях появилось видео из пассажирского вагона "Укрзалізниці", в котором, по словам пассажирки, зимой было настолько холодно, что вагон фактически замерз изнутри. Кадры вызвали активное обсуждение и снова привлекли внимание к общему состоянию пассажирского вагонного парка и условиям перевозки в поездах.

"Телеграф" расскажет, в каком состоянии находится пассажирский вагонный парк "Укрзалізниці" на начало 2026 года и сколько нового подвижного состава планируют получить в ближайшие годы.

Каково состояние парка к началу 2026 года

Пассажирский вагонный парк перевозчика на начало 2026 года остается одним из наиболее проблемных элементов железнодорожной инфраструктуры, постепенно обновляясь за счет новых закупок и капитальных ремонтов.

По состоянию на январь 2026 года общее количество пассажирских вагонов составляет почти 1,9 тысяч единиц. Ежегодно из эксплуатации выбывает до 100 вагонов, достигающих предельного нормативного срока службы. Часть подвижного состава используется не в регулярных перевозках, а привлекается для медицинских и других специальных нужд.

Ответ "Укрзалізниці" на запрос "Телеграфа"

Средний возраст одного пассажирского вагона составляет 35,5 лет. Общий уровень износа парка оценивается в 74,2%, что означает, что значительная часть вагонов фактически превысила или приближается к превышению нормативного срока эксплуатации.

Какие пассажирские вагоны считаются самыми современными

Среди существующего подвижного состава самыми современными в эксплуатации в "Укрзалізниці" сейчас считаются обновленные купейные, в частности, так называемые детские вагоны. Это купейные вагоны с адаптированной планировкой, специальным дизайном и оснащением для путешествий с детьми.

На разных маршрутах курсируют 10 таких вагонов. По данным "Укрзалізниці", они стабильно демонстрируют высокий уровень удовлетворенности пассажиров – показатель NPS превышает 90%. В 2026 году компания планирует запуск новых детских вагонов.

Детский вагон УЗ

"Все новые и модернизированные пассажирские вагоны оборудованы розетками, пеленальными столиками, вакуумными туалетами и другими элементами комфорта", — отметили в "Укрзалізниці"

Вагоны нового строения уже задействованы на ряде популярных межрегиональных маршрутов. В частности, они курсируют в составе поездов №92/91 Львов – Киев, №63/64 Харьков – Киев – Перемышль, №81 Киев – Ужгород, №79/80 Днепр – Львов, №21 Харьков – Львов, №105/106 Киев – Одесса.

Отдельно сформированы флагманские поезда из вагонов после капитально-восстановительного ремонта. К ним относятся поезда №15/16 Харьков – Ясиня, №17/17 Харьков – Ужгород, №95/96 Киев – Рахов, №1/2 Харьков – Ворохта, №7/8 Киев – Черновцы.

Сколько новых пассажирских вагонов получит "Укрзалізниця"

Обновление парка происходит как за счет новых закупок, так и по государственным заказам предыдущих лет. В 2025 году "Укрзалізниця" получила первые в истории независимой Украины 16 новых плацкартных вагонов на 58 мест каждый, построенные Крюковским вагоностроительным заводом в рамках государственного заказа 2023 года.

В рамках этого заказа в 2023 году было заказано и уже поставлено 66 пассажирских вагонов разных типов.

Кроме того, в 2025 году компания подписала договор на поставку еще 100 пассажирских вагонов. Из них 88 – купейные спальные вагоны, 7 – вагоны, оборудованные для перевозки лиц в креслах колесных из купе начальника поезда, и 5 вагонов нового поколения габарита Т.

Поставка этого состава должна быть завершена до 31 июля 2027 года. При этом 60 новых вагонов "Укрзалізниця" планирует получить уже в 2026 году.

Капитальный ремонт и модернизация: меняется для пассажиров

Параллельно с новыми закупками реализуется программа капитально-восстановительного ремонта. В 2025 году было отремонтировано 26 плацкартных вагонов, а в 2026 запланировано восстановление еще 14 единиц подвижного состава.

Модернизированные вагоны по техническим характеристикам и уровню комфорта приближаются к новым, однако не являются полноценной заменой новостройкам. Они получают современные туалетные модули, розетки, обновленные интерьеры и инженерные системы, однако базовая конструкция вагона остается старой.

Ответ "Укрзалізниці" на запрос "Телеграфа"

Плацкартные вагоны остаются важной составляющей пассажирских перевозок, и Укрзалізниця не планирует отказ от этого формата в краткосрочной перспективе. Напротив, в 2025 году компания впервые получила новые плацкартные вагоны, что явилось знаковым шагом для обновления этого сегмента.

Дальнейшее обновление плацкартного парка предполагается как через закупку новых вагонов, так и через программу капитально-восстановительного ремонта. Такой подход должен обеспечить постепенное снижение среднего возраста подвижного состава и доступность железнодорожных перевозок для пассажиров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети супермаркетов АТБ ввели скидки на ряд популярных продуктов питания, в том числе консервы, морепродукты, шоколад и чай. На отдельные позиции цены снизили почти вдвое.