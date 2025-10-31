Якщо загубили паперовий квиток, його відновити неможливо. В УЗ розповіли, що робити

Проїзні документи, придбані онлайн, легко можна відновити, а паперові — ні

В разі втрати паперового квитка на поїзд, придбаного в касі, відновити його неможливо. В "Укрзалізниці" дали пораду, що робити в цьому випадку.

Про проблему на своїй Facebook-сторінці розповіла Наталя Балаклеєнко, яка мала пільгові квитки, придбані в касі. Українка пояснила, що в разі втрати такого квитка з нього неможливо зробити дублікат, а також його неможливо скасувати чи повернути, бо у вас фізично немає квитка. Крім того, місце в вагоні не можна викупити заново, хоча той, хто загубив квиток, точно знає, що воно вільне. Проте для системи воно викуплене і повторно квиток на нього ніхто не продасть.

Чому неможливо поновити загублений паперовий квиток

Паперові квитки на поїзд

В "Укрзалізниці" відповіли та підтвердили, що у разі втрати паперового квитка, придбаного в касі, його дійсно не можна поновити чи оформити дублікат. Це передбачено п. 9.9 "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Причина — касові квитки друкуються через окрему систему продажу, яка не зберігає персональних даних пасажира, тому відновити його без оригіналу технічно неможливо. Водночас, якщо квиток куплено онлайн, то ситуація зовсім інша — ми бачимо його в адміністраторській системі продажів і завжди можемо допомогти з поновленням або поверненням коштів, — пояснили в УЗ

Щоб змінити цю ситуацію, потрібно вносити зміни до державних правил перевезень, що затверджуються не лише Укрзалізницею. УЗ зі свого боку, готова ініціювати перегляд норм, бо розуміє, що вони створюють незручності для пасажирів.

Що робити, якщо загубили паперовий квиток

В УЗ зазначили, що ніколи не залишають пасажира на пероні та роблять все можливе, щоб українці дісталися пункту призначення. Залізничники закликали тих, хто загубив паперовий квиток телефонувати за номером 0-800-503-111 або тегати УЗ у коментарі чи дописі.

Ми завжди поруч, і навіть коли бюрократія каже "не можна", іноді можна знайти людяне рішення, — наголосили в "Укрзалізниці"

