Навіть після відправлення поїзда: як повернути квиток онлайн, якщо сайт УЗ видає помилку

Повернути квиток можна навіть після відправлення поїзда

"Укрзалізниця" дає можливість повернення квитків на поїзди, проте деяким це не вдається зробити через сайт. В цьому випадку є інша можливість — навіть, якщо поїзд вже відправився.

Українка під однією з публікацій "Укрзалізниці" на власній Facebook-сторінці поскаржилася, що два дні не може повернути квиток на сайті УЗ. При спробі повернути квиток в жінки з'являлося повідомлення "залізничний сервіс тимчасово вийшов з ладу. Спробуйте пізніше".

Як повернути квиток УЗ, якщо на сайті не виходить

Представник "Укрзалізниці" підказав інший спосіб повернення квитка. Це можна зробити через сервіс претензійного повернення квитків за посиланням. Заповнюючи форму необхідно вказати, що на сайті вибиває помилку.

Вітаємо! Якщо все ж не вийшло, поверніть через сервіс претензійного повернення та вкажіть, що вибиває помилку, повернемо таким чином, — відповіли в УЗ

Сервіс претензійного повернення квитків — що це

Претензійне повернення квитків дає змогу повернути кошти, якщо стандартне повернення вже закрите або недоступне. Цей сервіс від УЗ дозволяє подати електронну заяву через сайт, яку слід підписати за допомогою "Дія.Підпис".

Цей спосіб зазвичай застосовується, коли пасажир не зміг повернути квиток у стандартний термін. За послугою можна звернутися навіть після відправлення поїзда, але не пізніше, ніж через годину, якщо квиток не використаний через хворобу або нещасний випадок.

Також претензійне повернення квитків можливо у випадках:

якщо ви проїхали лише частину шляху

для повернення невикористаних квитків, придбаних в Україні, але зданих за кордоном

для повернення групового замовлення (повністю або частково)

якщо поїздка не відбулася з вини залізниці (наприклад, запізнення потяга більше ніж на 1 годину)

якщо вас перевели у вагон нижчої категорії

На суму відшкодування за квиток впливає термін повернення. Зазвичай, більше ніж за 24 години до відправлення повертається повна вартість квитка і плацкарти (частина вартості проїзного квитка, яка покриває витрати на підготовку вагона до рейсу та його обслуговування); від 24 до 6 годин можна отримати повну вартість квитка та половину вартості плацкарти. Якщо здаєте квиток менше ніж за 6 годин — повертається тільки вартість квитка (без плацкарти).

