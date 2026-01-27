Ось яку пісню чекали від Тіни Кароль: блогер захопив TikTok хітом про відключення (відео)

Аудиторія масово підхопила веселий хіт блогера, в якому з гумором відображено реалії повсякденного життя

На тлі хейту нової пісні Тіни Кароль "У нас немає світла" у соцмережі, український шоумен та блогер під псевдонімом Клавдій Петрович зробив іронічний та жартівливий трек про відключення електрики. Гумор та самоіронія виявилися українцям ближчими.

У ролику смішно обігрується наболіла для багатьох українців побутова реальність із графіками відключень світла

Після великої кількості позитивних відгуків шоумен опублікував повну версію треку

У коментарях користувачі жартують, що саме таку пісню про відключення українці й чекали

Відповідне відео було опубліковано на сторінці блогера TikTok. Він обіграв знайому для багатьох побутову реальність із відключеннями світла, через що трек швидко захопив серця українців.

Свою пісню він назвав "Далі світло".

"Дали світло. На півгодини дали світло", — співає автор.

Після того, як пісня стала вірусною у соцмережах та зібрала велику кількість позитивних відгуків від користувачів, шоумен опублікував повну версію свого хіта.

У коментарях під роликом українці жартують, що чекали на таку пісню про відключення. Таким чином, гумор і самоіронія блогера виявилися ближчими за аудиторію, ніж серйозне посилання пісні Тіни Кароль.

"Тіно Кароль, ось таку пісню ми чекали"

"Тіно Кароль, невже так складно було?"

