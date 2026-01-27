Вот какую песню ждали от Тины Кароль: блогер захватил TikTok хитом про отключения (видео)
Аудитория массово подхватила весёлый хит блогера, в котором с юмором отражены реалии повседневной жизни
На фоне хейта новой песни Тины Кароль "У нас немає світла" в соцсети, украинский шоумен и блогер под псевдонимом Клавдий Петрович сделал ироничный и шуточный трек про отключения электричества. Юмор и самоирония оказались украинцам ближе.
что нужно знать:
- В ролике забавно обыгрывается наболевшая для многих украинцев бытовая реальность с графиками отключений света
- После большого количества положительных отзывов шоумен опубликовал полную версию трека
- В комментариях пользователи шутят, что именно такую песню про отключения украинцы и ждали
Соответствующее видео было опубликовано на странице блогера в TikTok. Он обыграл знакомую для многих бытовую реальность с отключениями света, из-за чего трек быстро захватил сердца украинцев.
Свою песню он назвал "Дали світло".
"Дали світло. На півгодини дали світло", — поет автор.
После того, как песня стала вирусной в соцсетях и собрала большое количество положительных отзывов от пользователей, шоумен опубликовал полную версию своего хита.
В комментариях под роликом украинцы шутят, что ждали такую песню про отключения. Таким образом, юмор и самоирония блогера оказались ближе аудитории, чем серьёзный посыл песни Тины Кароль.
- "Тина Кароль, вот такую песню мы ждали"
- "Тина Кароль, неужели так сложно было?"
