Вот какую песню ждали от Тины Кароль: блогер захватил TikTok хитом про отключения (видео)

На фоне хейта новой песни Тины Кароль "У нас немає світла" в соцсети, украинский шоумен и блогер под псевдонимом Клавдий Петрович сделал ироничный и шуточный трек про отключения электричества. Юмор и самоирония оказались украинцам ближе.

что нужно знать:

В ролике забавно обыгрывается наболевшая для многих украинцев бытовая реальность с графиками отключений света

После большого количества положительных отзывов шоумен опубликовал полную версию трека

В комментариях пользователи шутят, что именно такую песню про отключения украинцы и ждали

Соответствующее видео было опубликовано на странице блогера в TikTok. Он обыграл знакомую для многих бытовую реальность с отключениями света, из-за чего трек быстро захватил сердца украинцев.

Свою песню он назвал "Дали світло".

"Дали світло. На півгодини дали світло", — поет автор.

После того, как песня стала вирусной в соцсетях и собрала большое количество положительных отзывов от пользователей, шоумен опубликовал полную версию своего хита.

В комментариях под роликом украинцы шутят, что ждали такую песню про отключения. Таким образом, юмор и самоирония блогера оказались ближе аудитории, чем серьёзный посыл песни Тины Кароль.

"Тина Кароль, вот такую песню мы ждали"

"Тина Кароль, неужели так сложно было?"

