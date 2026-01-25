За таке потрібно премію давати: українець змайстрував диво-обігрівач і підкорив TikTok (відео)

"Дивопристрій" українця викликав суперечки в соцмережах

Через російські обстріли українці стикаються з проблемою обігріву власного помешкання. Проте винахідливість завжди була однією з чеснот нашого народу.

Українець поділився простим лайфхаком, який допоможе підвищити температуру в приміщенні навіть при сильних морозах. Відео оприлюднене в одній із соцмереж.

Чоловік детально показав свій "винахід". Він приєднав до двох оцинкованих труб невеликого діаметру спарений вентиляторний блок, який живиться від аккумулятора так, щоб повітря проходило через труби.

Труби він помістив на конфорку газової плити та кастрюлю з водою. Таким чином, газ гріє труби, через які проходить повітря, яке нагрівається і вже гарячим виходить з іншого кінця. Таким чином в українця вийшов обігрівач, що працює за принципом "теплової гармати".

Користувачі соцмережі відреагували на лайфхак зі здивуванням та захопленням. Проте знайшлись і противники такого підходу через ряд небезпечних факторів.

"Коли прилитять інопланетяни, виживуть лише українці";

"Так може ми вже під шумок ядерку зробимо", — жартують в коментарях.

"Кого вони хочуть ПАБЄДІТЬ?";

"Ми в бліндажі схожу систему з труб і окопних свічок робили", — пишуть користувачі.

"Попахує Нобелівським лауреатом"

"Думав це анонс нового фламінго";

"Боже. Хто нас може перемогти?. Це нереально", — пишуть в коментарях.

Противники цієї ідеї висловили обгрунтовані сумніви в ефективності та безпечності пристрою. Багатьох людей турбувало питання, що робити з чадним газом та іншими небезпечними продуктами горіння.

"По-перше це небезпечно — газ не згорає повністю. По-друге навіщо вам заморочуватись, якщо ви вирішили грітися газом? Увімкніть конфорку і вона почне гріти кімнату";

"Тільки випалює кисень";

"Ну … тепло дує в одному напрямку і навіщо це. Теплова енергія виробляється під час згоряння газу. Скільки газу стільки і тепла, що не ставити зверху більше тепла не стане";

"Чадний газ ніхто не відміняв", — пишуть в коментарях.

