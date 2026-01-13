Як ефектно встати після падіння на ожеледиці: лайфхак з вогником пропонують в мережі (відео)

Дівчата встають після падіння на льоду, використовуючи елементи танцю

В мережі завірусились поради, як ефектно встати, якщо ви підковзнулись на льоду. Однак доступні ці "лайфхаки" не кожному.

Дівчата показують, як вони плавними рухами встають перекидом через спину, стегна, коліна, з опорою на руки та навіть тверком. Це елементи high heels (хай-хілс) — сучасного напрямку танцю, який вирізняється хореографією на високих підборах.

Зазначимо, цей стиль об'єднує в собі елементи хіп-хопу, джаз-фінку, вогу та стріп-пластики. Тож такий підйом після того, як послизнешся не залишиться непоміченим.

Тисячі людей уподобали подібний спосіб підйому. Здебільшого пишуть, що це дуже круто, але "після такого вставання, можна заміж вийти". Частина коментаторів наголосила, що способи піднятись не менш травматичні, за саме падіння. "Якщо так зроблю, то травматологу не буде що лікувати", "Спробував 3 варіант, чекаю на швидку", — жартують коментатори.

Зазначимо, що це жартівливі поради. Насправді на ожеледиці не варто робити акробатичні кульбіти. Натомість падати треба згрупувавшись, а вставати обережно і повільно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в багатьох містах України через морози тротуари перетворились на справжню ковзанку. Покращення погоди найближчим часом очікувати не варто.