Не только обстрелы и тьма: на Одессу обрушилась погодная стихия (видео)

По улицам города невозможно передвигаться

После ночной масштабной атаки дронами, в результате которой в Одессе погибло по меньшей мере 3 человека, город настигла еще одна напасть. Улицы превратились в зеркало.

В результате обледенения повреждены провода, а на поселке Котовского на катке обвалились декорации. Из-за гололеда по Одессе практически невозможно передвигаться. Соответствующие кадры наводнили сеть.

Осторожно! На некоторых видео слышна нецензурная лексика!

Компенсация из-за травм в результате гололеда

По закону все тротуары в городе должны быть посыпаны реагентами во время снежной непогоды. Если человек получил травму в результате чьей-то халатности, он может получить компенсацию. Для этого необходимо:

вызвать "скорую" либо обратиться в больницу. Кроме того, обязательно следует сделать фото места, где произошло падение. Особенно, если на территории не был расчищен снег или не посыпан гололед.

также следует заблаговременно позаботиться о свидетелях, которые будут участвовать в судебном процессе. Проще всего взять номера телефонов, если есть возможность, видео с камер наблюдения.

важнейшим пунктом в поданных жалобах будет медицинское заключение, в нем четко должно быть прописано, что человек получил определенную травму из-за падения и гололеда.

Далее следует сформировать претензию и отправить ее заказным письмом с уведомлением в адрес учреждения или службы, отвечающего за эксплуатацию участка, на котором упали и получили травму. В документе следует указать, на какую компенсацию рассчитываете, почему и в какие сроки. К письму следует добавить все документы из больницы, чеки из аптек и т.п.

Напомним, в Одессе продолжаются аварийные отключения света. В областном центре, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику.