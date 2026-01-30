Гроші на крові українців? У світі роблять нові цинічні ставки щодо війни в Україні (фото)

Ворог довгий час рветься до Слов'янська

На платформі Polymarket люди роблять ставки на те, чи окупує Росія місто Слов’янськ Донецької області до 30 червня. Ймовірність того, що це станеться, станом на 30 січня оцінюється у 11 відсотків.

Polymarket — це платформа, де люди роблять ставки щодо певних подій (вибори, економіка, спорт тощо). Якщо вони вгадують — заробляють гроші, якщо ні, втрачають свою ставку. Якщо зараз поставити 100 доларів на те, що РФ захопить Слов'янськ до 30 червня, виграш складе трохи більш як 892 долари. Якщо зробити ставку на те, що ворог не окупує це місто на Донеччині в розмірі тих самих 100 доларів, виграш буде 111 доларів.

Скільки можна виграти, якщо поставити 100 доларів на варіант "так"

Скільки можна виграти, якщо поставити 100 доларів на варіант "ні"

Варто зазначити, що подібні ставки робляться й на інші українські міста. Можна "зіграти" на те, чи окупує Росія до 30 червня інші міста області: Добропілля (вірогідність оцінюється у 55%), Краматорськ (26%) тощо.

Приймають ставки й на окупацію обласних центрів. Так, ймовірність захоплення ворогом Запоріжжя оцінюється у 14%, Сум — 10%, Херсона — 6%, Харкова — 5%.

На Polymarket приймають ставки, чи зможе РФ захопити різні міста України

Росія намагається захопити Слов'янськ — що відомо

Росіяни сконцентрували зусилля на неокупованих територіях Донбасу: протягом довгого часу ворог без успіху намагається просунутися до двох міст — Слов'янська і Краматорська. Вони є опорними пунктами української оборони, вважає військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

Ситуація в районі Слов'янська на карті deepstate

На його думку, ці два міста стали фортифікаційним каркасом східного фронту. Якщо ворог захопить Слов'янськ та Краматорськ, може обрушитися вся лінія оборони ЗСУ на сході.

Якщо Слов’янськ і Краматорськ впадуть, то й решта теж. Слов'янськ історично та політично дуже важливий. Українці повернули його 2014-го. Він був першим містом, яке захопили так звані "донецькі ополченці", — пише аналітик

Як повідомляв "Телеграф", станом на 23 січня, ймовірність припинення вогню до кінця лютого на Polymarket оцінювалася лише у 3%. В листопаді 2025 року був значно позитивніший прогноз — 19,5%.