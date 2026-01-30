Деньги на крови украинцев? В мире делают новые циничные ставки о войне в Украине (фото)

Враг долгое время рвется в Славянск

На платформе Polymarket люди делают ставки на то, оккупирует ли Россия город Славянск Донецкой области до 30 июня. Вероятность того, что это произойдет, по состоянию на 30 января оценивается в 11 процентов.

Polymarket — это платформа, где люди делают ставки на определенные события (выборы, экономика, спорт и т.д.). Если они угадывают, зарабатывают деньги, если нет, теряют свою ставку. Если сейчас поставить 100 долларов на то, что РФ захватит Славянск до 30 июня, выигрыш составит чуть более 892 долларов. Если сделать ставку на то, что враг не оккупирует этот город на Донетчине в размере тех же 100 долларов, выигрыш будет 111 долларов.

Сколько можно выиграть, если поставить 100 долларов на вариант "да"

Сколько можно выиграть, если поставить 100 долларов на вариант "нет"

Следует отметить, что подобные ставки делаются и на другие украинские города. Можно "сыграть" на то, оккупирует ли Россия до 30 июня другие города области: Доброполье (вероятность оценивается в 55%), Краматорск (26%).

Принимают ставки и на оккупацию областных центров. Так, вероятность захвата врагом Запорожья оценивается в 14%, Сумм – 10%, Херсона – 6%, Харькова – 5%.

На Polymarket принимают ставки, сможет ли РФ захватить разные города Украины

Россия пытается захватить Славянск — что известно

Россияне сконцентрировали усилия на неоккупированных территориях Донбасса: в течение долгого времени враг без успеха пытается продвинуться к двум городам — Славянск и Краматорск. Они являются опорными пунктами украинской обороны, считает военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

Ситуация в районе Славянска на карте deepstate

По его мнению эти два города стали фортификационным каркасом восточного фронта. Если враг захватит Славянск и Краматорск, то может обрушиться вся линия обороны ВСУ на востоке.

Если Славянск и Краматорск упадут, то остальные тоже. Славянск исторически и политически очень важен. Украинцы вернули его в 2014 году. Он был первым городом, который захватили так называемые "донецкие ополченцы", — пишет аналитик

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на 23 января, вероятность прекращения огня до конца февраля на Polymarket оценивалась только в 3%. В ноябре 2025 года был более положительный прогноз — 19,5%.