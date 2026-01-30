"Енергетичне перемир’я" можливе тільки за однієї умови, — військовий

Незабаром РФ може долучити до війни нові сили

Енергетичне перемир’я між Росією та Україною, запропоноване раніше президентом США Дональдом Трампом, замість тижня триватиме тільки до 1 лютого – до нового раунду перемовин щодо завершення війни, заявили в Кремлі. Саме з дня закінчення оголошеного терміну синоптики обіцяють повернення сильних морозів, через що навантаження на енергетичну систему зросте, а можливі удари завдадуть ще більшої шкоди.

"Телеграф" поспілкувався з майором Збройних сил України, кандидатом політичних наук Назаром Крицкалюком про те, як варто сприймати ситуацію, що склалася.

Експерт зазначає, що попри те, що тема енергетичного перемир’я може здатися позитивною риторикою, насправді варто ставити питання: чи існує (існувало) воно взагалі та чи буде можливим колись?

"З однієї сторони, ми можемо розглядати це перемир’я як позитивний жест перед новим етап переговорів. З іншої сторони, є підтверджені факти: ЗС РФ виводять свій контингент з Сирії через втрату позицій в регіоні. Це дає їй професійний резерв для підсилення своїх військ на одному з напрямків в Україні", – зауважує Крицкалюк.

Назар Крицкалюк / Facebook-сторінка

Військовий нагадує, що справжнє припинення вогню можливе тільки за однієї умови.

"Перемирʼя настане тільки у випадку коли російська армія буде вважати українську армію, такою, яка не просто загрожує їх національній безпеці, а загрожує розумінню її суверенності в цілому. Тому тільки підтримка СОУ та їхня безпосередня діяльність щодо захисту суверенітету та цілісності України може точно гарантувати перемирʼя", – наголошує він.

Військовий пояснює: жодна пауза в обстрілах енергетики не здатна захистити критичну інфраструктуру настільки якісно, як це зробить ешелоноване ППО, заходи щодо безпосереднього захисту ТЕЦ та інших об’єктів, розбудова малої протиповітряної системи, збільшення власних виробничих потужностей далекобійної зброї для ураження об’єктів на території Росії.

Слід нагадати, що, за словами президента Зеленського, жодних прямих домовленостей або переговорів між Росією та Україною щодо цього перемир’я не було: про нього в розмові з журналістами оголосив президент США Дональд Трамп. Тож залишаються питання і щодо надійності цієї ініціативи. "Говорити про енергетичне перемирʼя без якогось конкретного нормативно-правового акту підписаного двома сторонами немає сенсу", — наголошує Крицкалюк.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський озвучив низку заяв з ключових для України тем. Глава держави прокоментував перебіг мирних переговорів, ситуацію з дефіцитом ракет для систем ППО, а також окреслив першочергові завдання для нового міністра оборони.