"Энергетическое перемирие" возможно только при одном условии, — военный

В скором времени РФ может присоединить к войне новые силы

Энергетическое перемирие между Россией и Украиной, предложенное ранее президентом США Дональдом Трампом, вместо недели продлится только до 1 февраля – до нового раунда переговоров по завершению войны, заявили в Кремле. Именно со дня окончания объявленного срока синоптики обещают возвращение сильных морозов, из-за чего нагрузка на энергетическую систему возрастет, а возможные удары нанесут еще больший ущерб.

"Телеграф" пообщался с майором Вооруженных сил Украины, кандидатом политических наук Назаром Крицкалюком о том, как следует воспринимать сложившуюся ситуацию.

Эксперт отмечает, что, несмотря на то, что тема энергетического перемирия может показаться положительной риторикой, на самом деле стоит ставить вопрос: существует ли (существовало) оно вообще и будет ли возможным когда-нибудь?

"С одной стороны, мы можем рассматривать это перемирие как положительный жест перед новым этапом переговоров. С другой стороны, есть подтвержденные факты: ВС РФ выводят свой контингент из Сирии из-за утраты позиций в регионе. Это дает ей профессиональный резерв для усиления своих войск на одном из направлений в Украине", — замечает Крицюк.

Назар Крицкалюк/Facebook-страница

Военный напоминает, что настоящее прекращение огня возможно только при одном условии.

"Перемирие наступит только в случае, когда российская армия будет считать украинскую армию такой, которая не просто угрожает их национальной безопасности, а угрожает пониманию её суверенности в целом. Поэтому только поддержка СОУ и их непосредственная деятельность по защите суверенитета и целостности Украины может точно гарантировать перемирие", – подчеркивает он.

Военный объясняет: ни одна пауза в обстрелах энергетики не способна защитить критическую инфраструктуру настолько качественно, как это сделает эшелонированная ПВО, меры по непосредственной защите ТЭЦ и других объектов, развитие малой противовоздушной системы, увеличение собственных производственных мощностей дальнобойного оружия для поражения объектов на территории России.

Следует напомнить, что, по словам президента Зеленского, никаких прямых договоренностей или переговоров между Россией и Украиной по поводу этого перемирия не было: о нем в разговоре с журналистами объявил президент США Дональд Трамп. Поэтому остаются вопросы относительно надежности этой инициативы. "Говорить об энергетическом перемирии без какого-либо конкретного нормативно-правового акта, подписанного двумя сторонами, нет смысла", — отмечает Крицкалюк.

