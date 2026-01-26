Росія виходить із стратегічної бази в Сирії: що відомо та чим потенційно загрожує Україні (фото, відео)

Роль Росії в Сирії поступово слабшає

Російські війська виходять з аеропорту Камишли в Сирії. Цей аеропорт має стратегічне розташування у північно-східній частині країни. Потенційно, виведені з Сирії війська Росія може кинути проти України.

Про те, що вертольоти та військова техніка завантажується в транспортні літаки, повідомляє Kurdistan24. Цей аеропорт — один з трьох основних військових об'єктів Росії в Сирії. Окрім авіабази Камишли, також війська РФ є на авіабазі Хмеймім та у порту в Тартусі. Зазначимо, наразі у Сирії діє тимчасова адміністрації, яка намагається владнати наслідки понад десятилітньої громадянської війни, яка розривала країну.

Що відомо про авіабазу РФ в Камишли

Військовий аеродром Al‑Qamishli розташований поблизу кордону з Туреччиною. Після падіння режиму Асада, Росія перекидала на цю базу техніку та гелікоптери з основної авіабази Хмеймім. Нещодавно стало відомо, що провінція перейшла під повний контроль чинного уряду Сирії після десятиліття домінування курдських сил, а тимчасовий уряд готується офіційно попросити РФ вивести війська з Камишли, вважаючи, що потреби в їхній присутності більше немає. Росія офіційно використовувала колишній цивільний аеропорт як авіабазу з 2019 року.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що це позитивна подія. Він також наголосив на стратегічному розташуванні Камишли.

Камишли був ключовим плацдармом Росії на північному сході Сирії, на стику кордонів Сирії, Туреччини і Іраку. Цікаво, хто прийде на заміну, це матиме навіть більше значення для регіону, ніж сам вихід. Хоча подія звичайно сама по собі позитивна Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень

Росія продовжить використовувати інші бази

Наразі не йдеться про зміну статусу баз Хмеймім та Тартус. Щодо їхнього використання Росія уклала угоду в 2017 році на 49 років. Нова влада Сирії в 2024 році зазначила, що домовленість може бути переглянута, але готова дозволити існування об'єктів за власної вигоди. Зазначимо, що Хмеймім і Тартус знаходяться на середземноморському узбережжі.

Російські військові об'єкти в Сирії/ Мапа: ВВС

Навіщо Росія зайшла в Сирію

Операція Росії в Сирії, яка перетворилась на тривалу присутність, почалась офіційно 30 вересня 2015 року. Формальним приводом став запит Башара Асада. Проте РФ мала інші цілі, окрім втримання режиму — зберегти військову присутність у Середземномор’ї та потенційно поставити ядерну зброю на авіабазах. За офіційними твердженнями, Росія боролась з терористичними організаціями, зокрема ІДІЛ.

Після падіння режиму Асада та його втечі до Росії, ситуація стала не настільки сприятливою. Нова влада не була зацікавлена в країні, що підтримувала колишнього очільника. У 2025 році ізраїльські літаки атакували базу Хмеймім. Приводом стало те, що на її потужностях перекидав озброєння Іран.

Зазначимо, що Росія мала в Сирії авіаційне угрупування, системи ППО С-400, С-300В, "Панцир", човни та кораблі з крилатими ракетами тощо.

Російські військові в Сирії/ Фото: Ведомости

Як потенційно вплине на Україну вихід Росії з бази Камишли

Росія може перекинути частину військ з Сирії в Україну, це стосується не тільки людей, а й озброєння. Проте це точно дозволить країні-агресорці вивільнити чималі кошти — утримання військових баз і операції за кордоном задоволення недешеве.

На піку операції в Сирії середні витрати Росії оцінювали у 3,3 мільйона доларів на день. Після початку вторгнення в Україну, суми зменшились, їх оцінюють приблизно до 1 млрд доларів США на рік. Це не велика частка оборонного бюджету РФ, проте ці кошти можуть бути скеровані на інший напрямок воєнного інтересу РФ.

Також варто зауважити, що через Сирію пройшли за оцінками понад 60 тисяч військових, включно з найманцями з ПВК. Одночасно там знаходились близько 7,5 тисяч військових РФ. В разі їх виведення вони потенційно можуть бути перекинуті в Україну чи Африку.

Де ще є російські військові бази

Зазначимо, стаціонарні російській військові бази, окрім Сирії, є в Білорусі, Вірменії, Таджикистані, Киргизстані тощо. Проте РФ зберігає військову присутність, зокрема через найманців ПВК в Лівії, Малі, ЦАР, Буркіна-Фасо тощо. Наразі в Африці Росія має колосальний вплив.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свої війська з Сирії планувала вивести Туреччина. США також неодноразово про це оголошували, але наразі зберігають військову присутність.