Перемир’я завершено: чи била Росія по енергетиці і де лунали вибухи

Під атакою знову опинився ряд областей

Між Росією та Україною 1 лютого закінчилося дводенне енергетичне перемир'я. Незважаючи на це, повідомлень про нові удари по енергетиці зараз не було, хоча ворогбив по нашій країні цієї ночі.

Що потрібно знати:

Моніторинги заявляли про низку вибухів уночі

Офіційних заяв про атаку з енергооб’єктів немає

У Повітряних силах назвали напрямки, якими ворог запускав дрони 1 лютого

За даними моніторингових каналів, вибухи 1 лютого пролунали у низці областей. Зокрема, у Харківській області, Дніпрі, Конотопі. Про вибухи у Харкові також повідомляло видання "Новини. Live".

Наразі інформації про відновлення ударів по об’єктах енергетики не надходило. Також поки що немає і офіційної інформації про нічні вибухи.

У Повітряних силах писали, що росіяни запускали безпілотники у напрямках Харківської, Чернігівської, Сумської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Варто нагадати, що 29 січня президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо "енергетичного перемир’я" із РФ. Лідер Білого дому домовився з главою Кремля Володимиром Путіним про зупинення ударів по Києву та іншим українським містам.

30 січня у Кремлі заявили, що готові піти на запропоноване президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир’я", щоб створити основу для майбутніх переговорів. Однак замість "тижня тиші" Україна отримала лише два дні — до 1 лютого.

У ніч проти 30 січня Росія завдала ударів по Україні, постраждала цивільна забудова. За словами президента Володимира Зеленського, вночі 29 січня ударів по енергетиці не було, але вдень кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за словами Володимира Зеленського, з початку енергетичного перемир’я Росія зосередила дрони на інших цілях — логістиці та вузлових станціях. Незважаючи на перемир’я, протягом дня 30 січня Україну атакували дрони.