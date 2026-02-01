Перемирие завершено: била ли Россия по энергетике и где гремели взрывы

Под атакой снова оказался ряд областей

Между Россией и Украиной 1 февраля закончилось двухдневное энергетическое перемирие. Несмотря на это, сообщений о новых ударах по энергетике в настоящее время не было, хотя враг наносил удары по нашей стране этой ночью.

Что нужно знать:

Мониторинги заявляли о ряде взрывов ночью

Официальных заявлений об атаке по энергообъектам нет

В Воздушных силах назвали направления, по которым враг запускал дроны 1 февраля

Согласно данным мониторинговых каналов, взрывы 1 февраля прогремели в ряде областей. В частности, в Харьковской области, Днепре, Конотопе. О взрывах в Харькове также сообщало издание "Новини. Live".

В настоящее время информации о возобновлении ударов по объектам энергетики не поступало. Также пока нет и официальной информации о ночных взрывах.

В Воздушных силах писали, что россияне запускали беспилотники в направлениях Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Стоит напомнить, что 29 января президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа относительно "энергетического перемирия" с РФ. Лидер Белого дома якобы договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о приостановке ударов по Киеву и другим украинским городам.

30 января в Кремле заявили, что готовы пойти на предложенное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие", чтобы создать основу для предстоящих переговоров. Однако вместо "недели тишины" Украина получит всего два дня — до 1 февраля.

В ночь на 30 января Россия нанесла удары по Украине, пострадала гражданская застройка. По словам президента Владимира Зеленского, ночью 29 января ударов по энергетике не было, но днем несколько объектов получили повреждения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по словам Владимира Зеленского, с начала энергетического перемирия Россия сосредоточила дроны на других целях — логистике и узловых станциях. Несмотря на перемирие, в течение дня 30 января Украину атаковали дроны.