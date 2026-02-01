Займе 10-15 років? Чому ЗАЕС вже фізично неможливо увімкнути повністю

Повноцінна експлуатація можлива лише за деяких умов

В Україні обговорюють варіант розподілу електроенергії Запорізької АЕС "50 на 50", незважаючи на те, що станція залишається під контролем росіян. Проте для України від цього навряд чи буде користь.

Енергетичний експерт Володимир Омельченко каже, що не бачить жодної перспективи у цьому питанні та жодної користі для України.

За його словами, поки що Каховська ГЕС та Каховське водосховище не будуть відновлені, розраховувати на повноцінну роботу станції не доводиться:

"У нас є шість блоків на ЗАЕС. Вони можуть працювати усі шість тільки в тому випадку, якщо буде відновлено Каховську ГЕС та Каховське водосховище. На це може піти 10–15 років", — сказав Омельченко.

Біг відновлення ГЕС та водосховища можна буде запустити лише один чи два реактори.

ЗМІ повідомляють, що зараз обговорюється поки що гіпотетична ідея розподілу електроенергії Запорізької АЕС у форматі 50/50 між Україною та Росією за фактичного збереження російського контролю над станцією.

Запорізька АЕС знаходиться під російською окупацією з березня 2022 року — зараз атомна електростанція не виробляє електроенергію, всі її шість реакторів перебувають у стані "холодної зупинки". Це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений при низькому тиску та низькій температурі охолоджувальної води.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав про критичний характер ситуації: через обстріл відновлення ліній електропередач утруднено, і станція тривалий час працювала на резервних дизель-генераторах.

