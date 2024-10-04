Україні потрібна атомна генерація, лише вона здатна закрити потребу мільйонів українців у енергії, - експерт

Абсолютна більшість українців, за даними останнього соціологічного опитування, підтримує будівництво державних атомних електростанцій через найнижчу собівартість енергії, вважає експерт, журналіст Сергій Лямець.

"Україні потрібна атомна генерація, лише вона здатна закрити потребу мільйонів українців у енергії. Сонячні, вітрові та газові станції не дадуть бажаного ефекту. Собівартість атомної енергії є набагато меншою за альтернативну. До того ж атомні станції мають природний захист від росіянина. Яким би зухвалим не був володимир володимирович х'йло, але він не буде бомбити АЕС, бо врешті решт забруднення може дійти Москви", — вважає експерт.

Ще на початку цього року Україна збиралися добудувати два енергоблоки ХАЕС, купивши в Болгарії два реактори. Однак проєкт досі не стартував через протидію групи депутатів.

"Ви зупиняєте побудову, яка потрібна мільйонам людей України, — це вже на межі злочину. Літо втрачене, попереду зима, взимку будувати навряд чи вийде, а лобісти не вщухають. Здається мені, справа там у чомусь іншому. Можливо, хочуть очолити розподіл коштів. Може, інша причина. Але доки нам розповідають, що не потрібно будувати атомні блоки, велетенськими темпами зростають обсяги імпорту", — наголосив експерт.

Нагадаємо, добудова третього енергоблока Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого — через рік-півтора після завершення третього. Очікується, що обидва блоки додадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.

Раніше спеціальний представник США Пенні Пріцкер під час візиту до Києва зазначила, що добудова енергоблоків ХАЕС є оптимальним рішенням для розв'язання проблеми дефіциту потужності в Україні.

У липні Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт про завершення будівництва енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.

За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг", майже 80% українців підтримують добудову блоків Хмельницької АЕС.