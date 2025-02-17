Зеленський назвав важливий окупований обʼєкт, який має обовʼязково бути у гарантіях безпеки

Атомна енергетика — ключ до енергетичної незалежності України

Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки для України та європейських партнерів. Наразі станція не функціонує, а її запуск можливий виключно за участі української сторони.

Після відновлення роботи ЗАЕС зможе забезпечувати електроенергією як українських споживачів, так і європейський ринок. Про це Володимир Зеленський сказав під час онлайн-пресконференції з Абу-Дабі, передає "Укрїнформ".

Президент наголосив на важливості ЗАЕС для енергетичної незалежності країни. За його словами, атомна енергетика вже довела свою стратегічну роль, допомігши Україні вистояти протягом усіх зимових періодів.

"Чи це гарантії безпеки для нас із Європою? Це гарантії безпеки! Це – важливі умови. Сьогодні станція не працює. Вона і не буде працювати, без нас це просто неможливо! А ми будемо виробляти електрику, давати нашим споживачам і продавати в Європу. Тобто всім надавати цю безпеку", – пояснив Володимир Зеленський.

Водночас президент звернув увагу на зміни у глобальній політиці. США зараз більше зосереджені на внутрішніх питаннях, оскільки є самодостатньою країною. Тому Європі необхідно ставати сильнішою та розвиватися самостійно.

На думку глави держави, послаблення американсько-європейського союзу у військовій, економічній та енергетичній сферах створить небезпечну ситуацію, якою може скористатися Росія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував переговори США та РФ у Саудівській Аравії. Президент зробив важливу заяву.