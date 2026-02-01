Уйдет 10-15 лет? Почему ЗАЭС уже физически нельзя включить полностью

Полноценная эксплуатация возможна лишь при некоторых условиях

В Украине обсуждают вариант распределения электроэнергии Запорожской АЭС "50 на 50", несмотря на то, что станция остается под контролем россиян. Однако для Украины от этого вряд ли будет польза.

Что нужно знать:

Для работы всех шести блоков есть отдельное условие

На восстановление может уйти 10–15 лет

Пока водохранилище не восстановлено, можно запустить лишь один или два реактора

Об этом говорится опублиеованном на сайте "Телеграф" материале: "Украину заманивают в ловушку: эксперт объяснил опасность идеи "разделить ЗАЭС" с Россией".

Энергетический эксперт Владимир Омельченко говорит, что не видит никакой перспективы в этом вопросе и никакой пользы для Украины.

По его словам, пока Каховская ГЭС и Каховское водохранилище не будут восстановлены, рассчитывать на полноценную работу станции не приходится:

"У нас есть шесть блоков на ЗАЭС. Они могут работать все шесть только в том случае, если будут восстановлены Каховская ГЭС и Каховское водохранилище. На это может уйти 10–15 лет", — сказал Омельченко.

Бег восстановления ГЭС и водохранилища можно будет запустить только один или два реактора.

Предыстория

СМИ сообщают, что сейчас обсуждается пока гипотетическая идея распределения электроэнергии Запорожской АЭС в формате 50/50 между Украиной и Россией при фактическом сохранении российского контроля над станцией.

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года — в настоящее время атомная электростанция не производит электроэнергию, все ее шесть реакторов находятся в состоянии "холодной остановки". Это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о критическом характере ситуации: из-за обстрелов восстановление линий электропередачи затруднено, и станция длительное время работала на резервных дизель-генераторах

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, энергетик Станислав Игнатьев прокомментировал, выгодно ли Украине разделение станции 50/50.