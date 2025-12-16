"Це просто злочин": нардепка осудила підвищення зарплат депутатів під час війни

Гроші знайшли, але не для армії

Поки на фронті бракує людей і грошей, у парламенті вирішили підвищити зарплати депутатам. Водночас у бюджеті не заклали збільшення виплат військовим. Таке рішення викликало різку критику навіть серед народних обранців.

Що треба знати:

Бюджет-2026 не передбачає підвищення військовим

Депутати отримають 200 тисяч гривень щомісяця

Зінкевич назвала таке рішення злочином

Зокрема, командирака медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич вважає це злочином і відмовилася голосувати за документ. Про це депутатка ВР від партії "Європейська солідарність" розповіла в інтерв'ю "Телеграфу". Детальніше читайте у матеріалі: "Я підтримую ТЦК" — нардеп Зінкевич про мобілізацію жінок і те, де взяти гроші на підвищення зарплат військових".

Зінкевич звернула увагу, що йдеться про виплати на рівні близько 200 тисяч гривень на місяць для народного депутата. Вона пояснила, що не бачить жодних аргументів, які могли б виправдати таке рішення перед виборцями.

Нинішнього рівня зарплат депутатам цілком достатньо, щоб жити. А збільшувати собі виплати у рази під час війни — це, на мою думку, просто злочин, наголосила вона.

Депутатка також нагадала, що фракція "Європейської солідарності" закликала президента ветувати бюджет-2026 і повернути документ на доопрацювання. Вона наголосила, що першочерговим завданням держави має бути забезпечення потреб армії, зокрема підвищення зарплат військовим.

Яна Зінкевич

За словами Зінкевич, якщо питання фінансування захисників так і не буде вирішене, документ у нинішньому вигляді, на її думку, не може вважатися прийнятним. Вона підкреслила, що країні важливо зберігати фокус на виживанні та обороні, а не на збільшенні витрат на утримання влади.

