Живе на широку ногу при зарплаті 43 тисячі: скандальні подробиці про статки звичайного чиновника з Дніпра

Родина чиновника володіє майном у Києві та Дніпрі

Заступник керівника Придніпровської Держекоінспекції Дмитро Шибко опинився в центрі гучного розслідування через стиль життя, який різко контрастує з його офіційними доходами. Йдеться про елітну нерухомість, дорогі автомобілі та витрати, які вимірюються сотнями тисяч доларів.

Що треба знати:

Родичі володіють майном на мільйони доларів

Елітні квартири у Дніпрі оформлені на водія

Чиновника вже затримували за хабар у 2019-му

За даними журналістів, частина майна записана не безпосередньо на чиновника, а на його родичів та людей з близького оточення. Про це у своєму матеріалі розповідає OBOZ.UA.

У розслідуванні йдеться, що при офіційній зарплаті менше ніж 43 тис. грн на місяць Дмитро Шибко живе в елітному заміському комплексі та користується послугами особистого водія. Саме на цього водія, як з’ясували журналісти, оформлені кілька квартир у дорогому житловому комплексі в Дніпрі.

Зокрема, Владислав Бордун офіційно володіє двома квартирами у дорогому ЖК "Панорама" у Дніпрі загальною площею понад 140 квадратних метрів. Видання розповідає, що він працює особистим водієм-охоронцем Дмитра Шибка. ДБР під час прослуховування зафіксувало, як Бордун розповідав знайомому, що квартири вартістю близько 250 тисяч доларів на нього оформив його роботодавець.

У телефонних довідниках номер Бордуна підписаний як "Владік водій Дмитра Вітал." та "Влад Водій Шибко". На водія також оформлені компанії, які раніше належали дружині чиновника.

Власник елітної нерухомості Владислав Бордун. Фото - Instagram Владислава Бордуна

Статки родини

Окрему увагу привернула нерухомість, записана на дітей посадовця. На доньку оформили квартиру площею понад 246 квадратних метрів у центрі Києва вартістю близько 600 тисяч доларів. Син Роман володіє квартирою у столиці та BMW 750Li, який коштував близько 100 тисяч доларів.

Батько дружини Шибка Юрій Денисов у свої 85 років володіє приміщенням площею 334,5 квадратних метрів орієнтовною вартістю 4 мільйони гривень. На компанію, яка зареєстрована на тестя чиновника, оформлена будівля площею 962,5 квадратних метрів вартістю близько 20 мільйонів гривень. Раніше ця компанія належала дружині Дмитра Шибка.

Також у матеріалах кримінального провадження згадується інцидент із ДТП. У постанові поліції зазначено, що Шибко "не впорався з керуванням та з’їхав за межі проїзної частини", а правоохоронець зафіксував "запах алкоголю", від проходження тесту водій відмовився. Пошкоджене авто належало знайомій посадовця, якій згодом було придбано новий Mercedes вартістю понад 100 тис. доларів – більше, ніж чиновник офіційно заробив за десятиріччя.

Попереднє затримання

Дмитра Шибка вже затримували за підозрою у хабарі у 2019 році, коли він обіймав посаду голови обласної екоінспекції. Провадження тоді закрили, а чиновник зберіг свою посаду. Нещодавно у його підлеглої під час обшуку знайшли 800 тисяч доларів та 210 тисяч євро готівкою.

За версією правоохоронців, в екоінспекції діяла схема: чиновники самі писали скарги на підприємства, проводили перевірки та пропонували або укласти договір з пов'язаною компанією, або платити штраф. "У матеріалах справи №757/55802/25-к міститься інформація про ймовірні порушення", – зазначають у ДБР.

Скільки насправді статків у родини та оточення заступника начальника екоінспекції – невідомо. Правоохоронці продовжують розслідування.

