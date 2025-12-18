Живе на широку ногу при зарплаті 43 тисячі: скандальні подробиці про статки звичайного чиновника з Дніпра
Родина чиновника володіє майном у Києві та Дніпрі
Заступник керівника Придніпровської Держекоінспекції Дмитро Шибко опинився в центрі гучного розслідування через стиль життя, який різко контрастує з його офіційними доходами. Йдеться про елітну нерухомість, дорогі автомобілі та витрати, які вимірюються сотнями тисяч доларів.
Що треба знати:
- Родичі володіють майном на мільйони доларів
- Елітні квартири у Дніпрі оформлені на водія
- Чиновника вже затримували за хабар у 2019-му
За даними журналістів, частина майна записана не безпосередньо на чиновника, а на його родичів та людей з близького оточення. Про це у своєму матеріалі розповідає OBOZ.UA.
У розслідуванні йдеться, що при офіційній зарплаті менше ніж 43 тис. грн на місяць Дмитро Шибко живе в елітному заміському комплексі та користується послугами особистого водія. Саме на цього водія, як з’ясували журналісти, оформлені кілька квартир у дорогому житловому комплексі в Дніпрі.
Зокрема, Владислав Бордун офіційно володіє двома квартирами у дорогому ЖК "Панорама" у Дніпрі загальною площею понад 140 квадратних метрів. Видання розповідає, що він працює особистим водієм-охоронцем Дмитра Шибка. ДБР під час прослуховування зафіксувало, як Бордун розповідав знайомому, що квартири вартістю близько 250 тисяч доларів на нього оформив його роботодавець.
У телефонних довідниках номер Бордуна підписаний як "Владік водій Дмитра Вітал." та "Влад Водій Шибко". На водія також оформлені компанії, які раніше належали дружині чиновника.
Статки родини
Окрему увагу привернула нерухомість, записана на дітей посадовця. На доньку оформили квартиру площею понад 246 квадратних метрів у центрі Києва вартістю близько 600 тисяч доларів. Син Роман володіє квартирою у столиці та BMW 750Li, який коштував близько 100 тисяч доларів.
Батько дружини Шибка Юрій Денисов у свої 85 років володіє приміщенням площею 334,5 квадратних метрів орієнтовною вартістю 4 мільйони гривень. На компанію, яка зареєстрована на тестя чиновника, оформлена будівля площею 962,5 квадратних метрів вартістю близько 20 мільйонів гривень. Раніше ця компанія належала дружині Дмитра Шибка.
Також у матеріалах кримінального провадження згадується інцидент із ДТП. У постанові поліції зазначено, що Шибко "не впорався з керуванням та з’їхав за межі проїзної частини", а правоохоронець зафіксував "запах алкоголю", від проходження тесту водій відмовився. Пошкоджене авто належало знайомій посадовця, якій згодом було придбано новий Mercedes вартістю понад 100 тис. доларів – більше, ніж чиновник офіційно заробив за десятиріччя.
Попереднє затримання
Дмитра Шибка вже затримували за підозрою у хабарі у 2019 році, коли він обіймав посаду голови обласної екоінспекції. Провадження тоді закрили, а чиновник зберіг свою посаду. Нещодавно у його підлеглої під час обшуку знайшли 800 тисяч доларів та 210 тисяч євро готівкою.
За версією правоохоронців, в екоінспекції діяла схема: чиновники самі писали скарги на підприємства, проводили перевірки та пропонували або укласти договір з пов'язаною компанією, або платити штраф. "У матеріалах справи №757/55802/25-к міститься інформація про ймовірні порушення", – зазначають у ДБР.
Скільки насправді статків у родини та оточення заступника начальника екоінспекції – невідомо. Правоохоронці продовжують розслідування.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що суддя Верховного суду не має квартири, натомість у мами — і житло, і елітні автівки. У грудні 2025-го він очолив Касаційний адміністративний суд.