"Між вогнів знаходжуся": мама актора російського серіалу "Слово пацана" живе в Україні та одружена з воїном ЗСУ

Z-актор жив в Україні в дитинстві

Микита Кологривий, актор серіалу "Слово пацана", який внесений у базу "Миротворець", зізнався, що його мама живе в Україні. На додаток, вона вийшла заміж за чоловіка, який служить в ЗСУ.

Про це він розповів в інтерв’ю російській журналістці. Актор також поділився, що жив в Україні якийсь період свого життя, однак коли він навчався в сьомому класі, його вигнали зі школи через погану поведінку.

Російський актор зізнався, що підтримує зв’язок з мамою. Останній раз вони бачились на весіллі, приблизно 4 роки тому. Доньку Микити його мама теж жодного разу не бачила.

"Просто мама живе в Україні, це зараз зрозуміло, але при цьому ми з нею кожен день в діалозі, просто не бачимося, в неї чоловік військовий український. Тому я між вогнів знаходжуся", — ділиться Z-актор.

Нагадаємо, що "Кощій" Микита Кологривий підтримує російську агресію та вбивства громадян України. Він також був упійманий на антиукраїнській діяльності, за що й занесений у базу "Миротворець".

Раніше "Телеграф" розповідав, що серіал "Слово пацана" виявився частиною передвиборчого спектаклю Путіна. Задля пропаганди перед виборами було випущено чимало фільмів, серіалів та телепередач.