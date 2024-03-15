Їздив до Криму, був у "Миротворці" і мовчав про війну: що говорив Олександр Ширвіндт про Україну в останні роки життя

Після 24 лютого 2022 року російський актор зберігав мовчанку, але згодом дав кілька коментарів

Не стало відомого російського актора театру та кіно Олександр Ширвіндта, він помер у 89-річному віці. Зірці "Іронії долі" був заборонений в’їзд в Україну, через що він відчував "фізіологічну втрату", сумуючи за Києвом та Одесою.

"Телеграф" пригадав, що казав актор про Україну та війну. Він їздив до Криму, що стало приводом для заборони на в’їзд, а анексований Крим називав територією, яка не належить ні Росії, ні Україні.

Ширвіндт був внесений до бази даних українського сайту "Миротворець", де фігурують імена посібників терористів та особи, які визнали анексію Криму РФ або відвідали його без дозволу України. Проте він неодноразово наголошував, що Україна для нього має велике значення.

Після 24 лютого 2022 року російський актор зберігав мовчанку, але згодом дав кілька коментарів.

Він зазначав, що війна в Україні – це конфлікт цивілізацій. "Україна – це більше, ніж просто географічне утворення – вона представляє європейські цінності, демократію, свободу, у той час як Росія виступає за авторитаризм, імперіалізм".

Також він заявив: "Ми не можемо ігнорувати історію тут. Протягом століть Росія намагалася домінувати над своїми сусідами, часто під виглядом захисту від "західного занепаду". Цей останній крок нічим не відрізняється".

Додамо, що актор чудово зіграв у фільмах "Іронія долі, або З легкою парою!", "Вокзал для двох", "Найчарівніша і найпривабливіша", "Мистецтво жити в Одесі".

Раніше "Телеграф" писав, що помер телеоператор Юрій Бордаков, який створив трилогію "Чорнобиль". Справжнім натхненням для Юрія була робота на студії "Укртелефільм".