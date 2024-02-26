"Слово пацана" виявилося частиною передвиборчого спектаклю Путіна: які ще картини з'явилися під "вибори"

Путінській творчий контент показує "якісні зміни на краще"

Минулого року навесні у кабінеті чинного диктатора Росії Володимира Путіна відбулась нарада, на якій обговорювали презентацію "Творчий контент для виборів". До якої потрапили відомий серіал "Слово пацана", фільми "Лід 3" та "Холоп 2".

Про це пише "Медуза". За секретними даними, які видання отримало під час витоку внутрішньої документації РФ, задля пропаганди перед виборами було випущено чимало фільмів, серіалів та телепередач.

Так, під вибори 2024 року було підготовлено кілька десятків "творчих проєктів". Серед них як проєкти "з тематики СВО" (тобто про війну), так і дуже популярні мейнстрімні фільми та серіали.

Зокрема:

комедія "Холоп 2",

мюзикл "Бременські музиканти",

фільм-казка "За щучим велінням",

серіал "Слово пацана".

Найвідоміший з цього списку серіал "Слово пацана" ніяк не можна було б запідозрити у піднесенні путінського режиму, але він все ж у ньому є. Адже серіал проводить паралель між кінцем СРСР та сучасністю, і росіяни бачать "якісні зміни у кращу сторону".

"Медуза" цитує, що "Слово пацана", як і більшість проєктів з "творчого передвиборчого контенту", сприяють "підвищенню рівня знання населення про позитивні зміни в житті людей у Росії, про історичні та сучасні досягнення співвітчизників, про героїв наших днів та приклади для наслідування".

Окрім касових зборів кінокартини ще й забезпечили "захист національних інтересів, а також культурних та суспільних (традиційних) цінностей". Так казка "За щучим велінням" відображає ісконно російські традиції, а фільм "Лід 3" розповідає про "силу руського духу" та неперевершену майстерність у спорті.

Деякі режисери і продюсери проєктів, що ввійшли у "контент для виборів", за даними видання, стверджують про незнання стосовно політичної ролі картин. Їх не збентежило спонсорування владою зйомок, або відкритий підтекст пропаганди.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський назвав слабке місце Путіна "номер один".