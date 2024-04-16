"Между огней нахожусь": мама актера российского сериала "Слово пацана" живет в Украине и замужем за воином ВСУ

Z-актер жил в Украине в детстве

Никита Кологривый, актер сериала "Слово пацана", внесенный в базу "Миротворец", признался, что его мама живет в Украине. Вдобавок, она вышла замуж за мужчину, который служит в ВСУ.

Об этом он рассказал в интервью российской журналистке. Актер также поделился, что жил в Украине какой-то период своей жизни, однако когда он учился в седьмом классе, его выгнали из школы из-за плохого поведения.

Российский актер признался, что поддерживает связь с матерью. В последний раз они виделись на свадьбе, примерно 4 года назад. Дочь Никиты его мама тоже ни разу не видела.

"Просто мама живет в Украине, это сейчас понятно, но при этом мы с ней каждый день в диалоге, просто не видимся, у нее муж военный украинский. Поэтому я между огней нахожусь", — делится Z-актер.

Напомним, что "Кощей" Никита Кологривый поддерживает российскую агрессию и убийства граждан Украины. Он также был пойман на антиукраинскую деятельность, за что и занесен в базу "Миротворец".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сериал "Слово пацана" оказался частью предвыборного спектакля Путина. Для пропаганды перед выборами было выпущено множество фильмов, сериалов и телепередач.