В Украине создадут специальные центры решения проблем людей, – министр рассказала о новой идее власти

Во вторник, 19 марта на конференции в Киеве "Громада для людей: место, где хочется жить", министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала о запуске таких социальных услуг, каких раньше не существовало, и к которым теперь могут приобщиться громады. Среди них – создание центров формирования жизнестойкости, которые в пилотном режиме уже работают в некоторых регионах

О том, чем будут заниматься эти центры, сколько их будет в Украине, о размере зарплат работников Оксана Жолнович эксклюзивно рассказала "Телеграфу".

"Я не знаю, что делать"

– Вы сегодня говорили о центрах жизнестойкости. Хотелось бы объяснить нашим читателям, что это такое.

– Это очень многофункциональная услуга, содержащая большое количество компонентов. И создана она нестандартно.

Что у нас обычно делают, когда требуется какая-нибудь услуга? Создают юридическое лицо, например учреждение. Набирают штат работников. К примеру, у нас есть территориальные центры обслуживания населения. Их создали по шаблону, все знают, что в них должно работать несколько социальных работников, парикмахер, сапожник, человек, который может стирать одежду и т.д. Но ведь не всегда люди нуждаются именно в этих услугах. Внутренне перемещенные лица могут нуждаться в социальном сопровождении или переобучении.

Поэтому мы отошли от той системы и говорим: "Смотрите, можно все по-другому сделать. Вы можете как община обеспечить универсальное помещение с залами для групповых и индивидуальных занятий. Мы поможем вам эти залы обустроить. И для вас, потому что мы хотим поддержать наши общины, закупим за государственные средства услуги специалистов".

Оксана Жолнович рассказывала представителям разных общин о новых возможностях и услугах

Таких услуг будет несколько. Услуга жизнестойкости – одна из них. Она включает в себя несколько вещей. Во-первых, это специалист, который сможет предоставить консультацию любому человеку, обращающемуся с запросом: "У меня проблема, я не знаю, что делать".

– Какая это может быть проблема?

– Человек переехал и не знает, как и какие он может получить социальные выплаты или пособия. К сожалению, погиб на войне близкий, и человек не знает, как получить помощь и оформить определенные документы. Или страдает от насилия и не знает, что с этим делать. Или человек живет в нищете. Это могут быть самые разные запросы.

Все эти вещи нуждаются в разных способах решения. А специалист центра проведет скрининг каждой ситуации.

– Это единое социальное окно?

– Да, единое социальное окно, чтобы получить базовые услуги. Потому что человека дальше будут направлять туда, где ему потребуется более квалифицированная поддержка с точки зрения, например, противодействия домашнему насилию.

Но вместе с тем в центрах будут специалисты, которые смогут научить в рамках групповых занятий, как противодействовать стрессу, как не выгореть. Что нужно делать, если у тебя паническая атака или какие-нибудь другие состояния, с которыми ты не знаешь, как справиться. И там уже будут также не только индивидуальные занятия, а групповые.

В чем польза групповых занятий – там будут люди с похожим опытом. К примеру, когда мы собираем всех работников ЦНАПов, они приходят и говорят, что до конца дня настолько устают, что ненавидят людей – это реальность. Они между собой это проговаривают. Каждый рассказывает о своем опыте, как он справляется. Формируется группа взаимоподдержки. И очень часто людям уже не нужна никакая более специализированная психологическая помощь. Они сами друг другу помогут выйти из эмоционального выгорания.

Так же – с группами семей, в которых погибли близкие. Или с группами ветеранов. В центре будет работать помощник ветерана, готовящегося Министерством ветеранов. Там будут специалисты, которые будут работать с родителями и детьми. Они будут специально обучены, как помочь семье бороться с вызовами воспитания детей.

Один из пилотных центров создан в Черкасской области, всего их сейчас 20, и еще 20 готовятся к запуску.

К примеру, у всех детей есть истерики раннего периода. Я помню, как мой сын не хотел уходить домой с прогулки. Я завела его в квартиру, а он облокотился на дверь и так стоял там, не сдаваясь, пока не заснул.

Я не знала, как мама, что с этим делать. А в центрах жизнестойкости будут специалисты, которые смогут помочь. Которые скажут, что это нормально, что ты не плохая мама, просто у всех детей есть такой период. Расскажут, как на это реагировать, как правильно с ребенком взаимодействовать.

А потом наступает второй период, когда ребенок идет в школу. Когда он сепарируется от родителей. И это тоже очень болезненный процесс. А затем следует подростковый период. На всех этих этапах любому из людей в общине может потребоваться поддержка.

И государство будет оплачивать работу всех нужных специалистов

Есть здесь еще один важный компонент – поощрение социального служения, волонтерской активности. Многие люди хотят это делать, но не всегда знают, как правильно и что действительно нужно.

Есть случаи, когда сами себе придумывают работу, которая может быть не всегда полезна. К примеру, если вы на западе Украины налепили вареников или наделали оливье и передаете их на восток, я не уверена, что это очень хорошая идея. Пока еда доедет, употреблять ее может быть рискованно для наших военных.

Я не обесцениваю ничью труд и помощь, люди делают это искренне. Но рядом с ними могут жить одинокие бабушки, которым такая помощь действительно очень нужна. Даже просто прийти, поговорить, какие-то продукты принести.

Менеджерам будут платить более 20 тысяч гривен

– Какое количество людей может нанято такими центрами?

– Зависит от величины общины. В среднем в таком центре по нашим расчетам восемь работников. Есть больше или меньше. Это именно в среднем.

Для начала мы хотим, чтобы в каждой громаде был хотя бы один центр жизнестойкости. А потом, конечно, для больших громад нужно будет создать большее количество таких центров.

– У работников этих центров будет конкурентная заработная плата?

– Да. В рамках закупки мы ставим выше заработные платы, чтобы поощрить людей. Если это менеджер, организующий процессы, то это, насколько я помню, более 20 тысяч гривен.

– После войны эти центры будут перестраиваться в семейные, как в Швеции?

– Нет, семейные центры – это часть центров жизнестойкости. Консультирование семей и создание семейного пространства будут частью работы этого многофункционального центра. Просто в части поддержки семей с детьми мы брали пример опыта Швеции и хотели показать, откуда эти наработки и как они реально работают.

– Вы упоминали сегодня еще о проекте или услуге, на которую у государства пока нет средств и где вы просите поддержки, то есть финансирования общин.

– Я говорила о ветеранах, которые возвращаются с войны. И о новой услуге – помощь им в реинтеграции в семью. Не все люди готовы принять себя с ранениями. А жена мужа готова принять его с ранениями? Это очень большая проблема. Поэтому мы разработали отдельную программу, когда семья проводит 10 дней в санатории с сопровождением квалифицированных специалистов как отдых и реабилитация. На это у нас нет денег. У нас есть стандарт, учим команды, но просим общины для своих ветеранов оплатить такую программу.

– Насколько они отзываются?

– Мы говорим с ними. Не все понимают важность этой программы. Но постепенно мы их привлекаем и распространяем программу по Украине.

Почему пенсии не проиндексировали, как обещали

– Еще один больной вопрос – повышение пенсий на 8% вместо 13%.

– Да, дело в том, что речь идет именно об индексации пенсий. Мы летом в прошлом году планировали бюджет на 2024 год. А уже сейчас, например, в марте, подали бюджетную декларацию на следующий 2025 год. В бюджете мы прогнозируем, то есть предполагаем, что будет с той же инфляцией. И вот когда мы планировали, мы предполагали, что инфляция будет выше. И, посчитав, решили, что, наверное, нам нужно искать средства, чтобы проиндексировать пенсии на 13%. Но по результатам последнего квартала в прошлом году мы увидели, что экономика укрепилась. И соответственно изменились расчеты.

Мы всегда говорили, что конечные цифры можно определить и назвать только в феврале. Мы видим сдаваемые в январе отчеты, считаем увеличение средней заработной платы, инфляцию за прошлый год. Окончательная цифра вышла 8%. Это лучше для нас, как для Украины, потому что мы реально удержали нашу экономику и даже наш прогноз оказался слишком пессимистическим.